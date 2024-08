Z Liptovskej nemocnice odchádzajú odborníci: Blcháč verí, že pomôže petícia

(Zdroj: Getty Images)

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - Liptovská nemocnica s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši zaznamenala odliv kvalifikovaných odborníkov. Na stredajšej tlačovej konferencii na to upozornil tamojší primátor Ján Blcháč. Podľa neho to súvisí so zaradením nemocnice do prvej, najnižšej kategórie v rámci optimalizácie. Na ministerstvo zdravotníctva podali druhú petíciu, chcú tak docieliť jej preradenie do vyššej kategórie.