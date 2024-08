Slovenský raper skončil v nemocnici: Silná ALERGICKÁ reakcia... Prišiel skoro o ŽIVOT!

Separ skončil v nemocnici (Zdroj: Instagram M.K.)

O slovenskom raperovi Separovi sa prednedávnom písalo v súvislosti s rozchodom s jeho mladšou partnerkou Cynthiou. Správu o ich odlúčení zverejnila priamo kráska na svojom profile na Instagrame. Hudobník odletel do zahraničia na dovolenku, ktorú si užíva s kamarátmi. Presnejšie na grécky Mykonos, ktorý vyráža dych svojimi krásami. Nečakal však, že sa oddych pri mori premení na boj o holý život.

Skončil totiž v nemocnici s kanylou v ruke, čím vystrašil svojich verných fanúšikov. „Nikdy nejedz med, keď z neho môžeš zdochnúť. Strašný hardcore som práve zažil," napísal šokujúco. Vyzerá to tak, že dostal silnú alergickú reakciu. „Bolo to kúsok, ale stále je tu," povedal vo videu jeho kamarát Osťo. „Buď ja s Osťom alebo Osťo so mnou. Proste nemocniční bratia," zhodnotil raper. Viac ku svojmu zdravotnému stavu nepovedal, no vyzerá to tak, že po infúzii je už všetko v poriadku.

