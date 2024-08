Tragédia v Kolárove: Pri dopravnej nehode prišiel o život 47-ročný vodič dodávky

Dopravná nehoda v Kolárove (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)

Vodič dodávky z doposiaľ presne nezistených príčin zišiel mimo cesty do priekopy. Tam sa prevrátil s autom na bok a prednou časťou vozidla narazil do mosta, kde zostal zakliesnený. Pri nehode utrpel vodič zranenia nezlučiteľné so životom.

Prípadné požitie alkoholických nápojov u vodiča bude zisťované pri pitve. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina tragickej dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania.