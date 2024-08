Tragické ráno v Modre! FOTO Vodič (†52) narazil do áut a stĺpu, na mieste zomrel

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

MODRA - Tragické ráno v meste Modra v okrese Pezinok. 52-ročný vodič narazil do zaparkovaných áut a do stĺpu verejného osvetlenia, na mieste zomrel. Tragickou nehodou sa zaoberá polícia.

Pezinskí policajti boli v stredu približne o 09.00 h vyslaní na Vajanského ulicu do Modry, kde došlo k nárazu motorového vozidla do stĺpu verejného osvetlenia. "Podľa doposiaľ zistených informácií vodič vozidla zn. Škoda mal naraziť najprv do tam odstavených dvoch motorových vozidiel a následne do stĺpu verejného osvetlenia," informuje polícia.

Po príchode záchranných zložiek na miesto bolo zistené, že muž nejaví známky života. "Napriek snahe záchranárov sa nepodarilo 52-ročného muža oživiť," dodala polícia s tým, že zisťovaním presných príčin a okolností tejto udalosti sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva v Pezinku.