Ministerstvo vnútra je pripravené na nárast agendy priestupkov po novele Trestného zákona

Viliam Karas (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Ministerstvo vnútra (MV) SR je pripravené a počíta s nárastom agendy priestupkov po novele Trestného zákona. Uviedlo to v reakcii na piatkové vyjadrenie podpredsedu opozičného KDH Viliama Karasa. Ten upozornil na to, že okresné úrady a iné správne orgány nie sú po novele personálne a ani metodicky pripravené na nárast agendy, keďže množstvo skutkov prepadne do priestupkového konania.