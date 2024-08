Na Šimkovičovú sa hrnie ďalšia kritika: Otvorený list plný obvinení z vnútra SND! Ticho nie je ani ministerka

(Zdroj: TASR/Martin Baumann)

BRATISLAVA – Po odvolaní šéfa Slovenského národného divadla a riaditeľky Slovenskej národnej galérie skončila už aj trojica štatutárov Rady Fondu na podporu umenia. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) to zobrala počas leta zhurta. Tieto jej kroky sa však stretávajú s vlnou nesúhlasu. Jej hlavu žiadajú nielen opoziční poslanci, ale aj ľudia v uliciach. Spísaná je proti nej aj petícia. Najnovšie dalo o svojom nesúhlase jasne vedieť aj kolégium riaditeľov SND.

Brífing Michala Šimečku a Branislava Gröhlinga pred protestom (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Kolégium sa obrátilo na prezidenta, zastupujúceho predsedu parlamentu a premiéra. V otvorenom liste upozornili na to, že odvolávanie štatutárov najväčších erbových inštitúcií, ako aj zdôvodnenia ich odvolania, ktoré podľa ich slov obsahujú viaceré nepravdivé informácie, vyvoláva veľké znepokojenie v spoločnosti. „S ľútosťou registrujeme konanie a komunikáciu vedenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktoré prejavuje vysoký stupeň nekultúrnosti, neodbornosti a nepochopenia pre fungovanie dôležitých kultúrnych inštitúcií,“ uviedli.

Vedenie rezortu pozvali na stretnutie so zamestnancami SND, SNG a ďalších aktérov v kultúre. Ich stretnutie ministerka podľa ich slov neprijala. Vybraných zástupcov však pozvala na ministerstvo, kde otvorene hovorila o zásahoch do dramaturgie. „Toto je neprijateľný zásah do autonómie nezávislých demokratických inštitúcií, ktorým súčasné vedenie rezortu definitívne stratilo našu dôveru,“ tvrdia.

budova SND (Zdroj: TASR - Jakub Kotian)

„Situáciu pozorne sleduje aj zahraničie, články sa objavili v Politico, The Guardian, Süddeutsche Zeitung, Die Presse, Le Monde, a ďalších najvýznamnejších európskych denníkoch. Podporu odvolaným štatutárom vyjadril český minister kultúry Martin Baxa, ako aj viac ako stovka inštitúcií a odborových organizácií. Kontaktovali nás aj naši zástupcovia v Európskom parlamente, ktorí čelia otázkam ohľadom slobody tvorby od svojich európskych kolegov,“ upozornili.

„Plošné odvolávanie štatutárov pôsobí ako silové gesto, ktoré naštrbuje náš obraz v zahraničí a znamená konečnú stratu dôvery kultúrnej obce k vedeniu rezortu. Žiadame Vás, ako najvyšších ústavných činiteľov Slovenskej republiky, o riešenie tejto situácie a personálnu výmenu na poste vedenia rezortu,“ dodali.

Martina Šimkovičová reaguje na aktuálnu situáciu po odvolaní šéfa SND a riaditeľky SNG (Zdroj: Facebook)

Šimkovičovú chcú odvolávať v parlamente

Ministerka Martina Šimkovičová minulý týždeň odvolala riaditeľa SND Mateja Drličku ako aj riaditeľku SNG Alexandru Kusú. Obom vytkla viaceré pochybenia, ktorých sa mali vo svojich funkciách dopustiť. Odvolaní riaditelia obvinenia z profesionálneho pochybenia odmietajú. V utorok odvolala aj troch členov Rady Fondu na podporu umenia. Odvolanie sa týka Alžbety Lukáčovej, Kataríny Kövesdi Cvečkovej a Rastislava Steranku, ktorí boli do Rady vymenovaní dávnejšie ministrami kultúry.

Opozícia chce ministerku pre tieto jej kroky z funkcie odvolať. Do ulíc hlavného mesta vyšli v pondelok a utorok tisícky ľudí, ktorí sa dožadujú jej konca. Ministerka však kritiku odmieta. „Snažia sa stavať do úlohy ochrancov kultúry a záujmov občanov. Pritom je evidentné, že ich cieľom je udržať zabetónovaných svojich ľudí v rôznych fondoch, kde rozdeľujú milióny eur,“ povedala na margo opozície vo videu, zverejnenom v pondelok. Hovorí o manipulácii.

Postavil sa za ňu aj premiér Robert Fico (Smer-SSD), ktorý ešte minulý týždeň uviedol, že Šimkovičová má právo na personálne výmeny vo svojom rezorte. Urobila ich podľa jeho slov v súlade so zákonom.