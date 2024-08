Novela Trestného zákona nespôsobí masívne prepúšťanie do domáceho väzenia

Ministerstvo spravodlivosti (Zdroj: TASR/Martin Baumann)

BRATISLAVA - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR odmieta, že by novela Trestného zákona spôsobila, že niekoľko tisíc odsúdených bude prepustených z výkonu trestu do domáceho väzenia. Štátny tajomník MS Michal Sedliak to na štvrtkovej tlačovej konferencii označil za lož.