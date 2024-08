Kroky vedenia ministerstva kultúry sú snahou o normalizáciu, tvrdia bývalí ministri kultúry

Martina Šimkovičová (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

archívne video Protest týkajúci sa situácie v kultúre: Do ulíc vyšli známe osobnosti aj študenti (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Pod textom podpísaní Ladislav Snopko, Milan Kňažko, Rudolf Chmel, Marek Maďarič a Silvia Hroncová priznávajú, že boli ministrami v rôznych obdobiach a mali rôzne politické východiská, zhodne sa však stavajú proti krokom súčasnej ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS). Tie sú podľa nich snahou znormalizovať kultúru. "Degradujú odbornosť, likvidujú autonómiu kultúrnych inštitúcií a falošne rozdeľujú spoločnosť na normálnych a nenormálnych," upozornili bývalí ministri kultúry.

Kritizujú "návrat k normálnosti"

Nesúhlasia zároveň s vymedzovaním toho, aká má byť slovenská kultúra. Za pomýlené považujú vyhlásenie o tom, že "kultúra slovenského ľudu má byť slovenská, slovenská a žiadna iná", poukazujú pritom na to, že slovenská kultúra stojí na fundamentoch helénskych a židovsko-kresťanských. "Aj to boli kedysi cudzie vplyvy a dnes sú súčasťou našej identity. Nie skanzen uzavretý do seba, ale otvorenosť svetu a rozmanitosť musia zostať vlastnosťami našej kultúry," dodávajú.

Kritizujú aj "návrat k normálnosti", ohlasovaný generálnym tajomníkom služobného úradu ministerstva Lukášom Machalom, ktorý za ministerstvo prehlásil, že "nič, čo vybočuje z normy, nebudeme podporovať". Podľa bývalých ministrov však kultúra vždy normy prekračovala. "Pretože sa prirodzene vyvíjala, pretože je tvorivá a inovatívna, pretože musí prekvapovať, provokovať a byť podvratná ku konvenciám aj k moci," uviedli exministri kultúry.

Slová súčasného vedenia rezortu sa už pretavili aj do praxe

Znepokojuje ich, že slová súčasného vedenia rezortu sa už pretavili aj do praxe vrátane rozhodnutí i zmien legislatívy. "Ich výsledkom je deštrukcia a politické ovládnutie dôležitých a dobre fungujúcich kultúrnych a verejnoprávnych inštitúcií prostredníctvom odstraňovania ľudí reprezentujúcich odbornosť a tvorivú slobodu," skonštatovali bývalí ministri kultúry. Zároveň podporili vyhlásenie a protest platformy Otvorená Kultúra i všetkých kultúrnych organizácií, ktoré sa k nemu pridali.

Proti krokom Ministerstva kultúry (MK) SR protestovali v pondelok (12. 8.) v Bratislave tisíce ľudí. Protest organizovala občianska platforma Otvorená Kultúra s ďalšími kultúrnymi organizáciami. Účastníci protestu požadujú odstúpenie alebo odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej a generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva Lukáša Machalu a napravenie chýb, ktoré podľa organizátorov na MK urobili. Protest organizátori zvolali po odvolaní riaditeľa Slovenského národného divadla Mateja Drličku a riaditeľky Slovenskej národnej galérie Alexandry Kusej. Oboch minulý týždeň ministerka odvolala, odôvodnila to ich manažérskymi zlyhaniami.