Od januára by sa mali zvýšiť dávky v hmotnej núdzi aj iných príspevkov

Ilustračná foto (Zdroj: Getty Images/MarianVejcik)

BRATISLAVA - Od nového roka by sa mala zvýšiť dávka v hmotnej núdzi z doterajších 84,90 eura na 86,50 eura. V januári by mali zaznamenať nárast aj sumy ochranného či aktivačného príspevku, dávka na nezaopatrené dieťa alebo príspevok na bývanie. Vyplýva to z návrhu opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.