Polícia obvinila z dvoch lúpežných prepadnutí 22-ročného muža zo Spiša

Uviedla, že muž zo Spišskonovoveského okresu mal na základe dôkazov lúpežne prepadnúť dvoch ľudí v Krompachoch. Najprv v druhej polovici júla komunikoval so ženou a následne od nej požadoval peniaze. "Keď to odmietla, začal sa naťahovať po vrecku jej nohavíc, kde mala odloženú peňaženku. Trvalo to až dovtedy, kým ženu nesotil do ramena a ona následkom toho spadla na zem," priblížila hovorkyňa. Z vrecka jej vzal peňaženku a ukradol z nej 90 eur. Následne ju odhodil a z miesta utiekol.

Začiatkom augusta mal lúpiť opäť, vyhliadol si muža, ktorému ponúkol na predaj marihuanu a extázu. "Potencionálneho zákazníka ponuka zaujala, avšak keď zistil, že to boli iba prázdne reči, chcel odísť preč. Predávajúci však poškodeného niekoľkokrát udrel do oblasti hlavy, zvalil na zem a z peňaženky vybral finančnú hotovosť vo výške 60 eur a peňaženku zahodil," dodala Ivanová s tým, že útočník sa snažil vziať obeti aj mobilný telefón, to sa mu však nepodarilo. Z miesta následne na bicykli odišiel preč.