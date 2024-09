Chlapec našiel peňaženku plnú peňazí: Zachoval sa čestne! Za odmenu dostal... To nemyslia vážne!

(Zdroj: Getty Images)

RÍM - V dnešnej dobe, bohužiaľ, sa veľa takých prípadov nevidí. 15-ročný chlapec na dovolenke v talianskom meste Riva del Garda našiel peňaženku s viac ako tisíc eurami, šiestimi kreditnými kartami a dokladmi totožnosti od tej istej rodiny. Rozhodol sa čestne a peňaženku vrátil majiteľke. Tá jeho rodinu za odmenu pozvala do svojej reštaurácie. Tam ich však čakalo nemilé prekvapenie, za večeru museli ešte aj zaplatiť.

Príbeh o čestnosti a pokore, aký sa už často nevidí. Veď koľko ľudí by sa zachovalo zodpovedne po tom, ako by našli koženú peňaženku Louis Vuitton s vyše tisíc eurami a šiestimi kreditkami? 15-ročný chlapec z Padovy však ukázal, že čestnosť je hodnota, ktorá sa preniesla aj na dnešné deti. Informuje o tom portál Corriere del Trentino .

Zobraziť galériu (3) (Zdroj: Getty Images)

Keď našiel spomínanú peňaženku plnú peňazí, v ktorej boli aj vodičský preukaz a tri doklady totožnosti od tej istej rodiny, ani na chvíľu nezaváhal a rozhodol sa ju vrátiť jej majiteľovi. Nevedel však, ako v tejto situácii najlepšie postupovať. Preto zastavil dvoch turistov, ktorých požiadal o pomoc pri vypátraní legitímneho majiteľa. Nakoniec sa zistilo, že peňaženka patrila žene, ktorá zároveň vlastní populárnu reštauráciu v Alto Garda. Prišiel si pre ňu preto jej manžel, dieťaťu dal za odmenu 50 eur a pozval jeho rodinu do ich reštaurácie.

Rodina chlapca pozvanie prijala a išli na večeru do reštaurácie. Tam ich ale čakalo nepríjemné prekvapenie. Potom, čo sa navečerali, im priniesli na stôl účet. Do toho bola započítaná len desaťpercentná zľava. Chlapcovi rodičia napriek šoku zaplatili účet, ale incident s trpkou príchuťou rozpovedali majiteľovi hotela, v ktorom dovolenkovali. Ten to nenechal len tak a napísal reštaurácii list, v ktorom sa pýtal, prečo rodinu za poctivosť neodmenili večerou zadarmo.

(Zdroj: Getty Images)

Majiteľka reštaurácie sa tak rodine ospravedlnila. Išlo podľa nej o chybu spôsobenú únavou. "Našim zámerom nebolo prinútiť rodinu zaplatiť účet," uviedla s tým, že keď rodina niekedy zase príde do mesta dovolenkovať, má sľúbenú ďalšiu večeru a tentokrát určite zadarmo.