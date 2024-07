Prešovská nemocnica v dlhoch! Podľa Kaliňáka to bude riešiť rezort obrany

Robert Kaliňák (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Dlhy Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove bude podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) riešiť jeho rezort. Kým sa nemocnica presťahuje do novovystavanej budovy, chcel by, aby už bola finančne neutrálna.

"Požiadavky budeme posudzovať podľa obchodných podmienok, kde odstránime špekulatívne požiadavky. Tie, ktoré sú seriózne, k tým záväzkom sa hlásime a budeme v nich musieť pokračovať ďalej. Zároveň platí, že už počas výstavby nemocnice, v staršej fungujúcej časti, budeme čistiť všetky procesy, aby pri prechode do novej nemocnice už bola finančne neutrálna," uviedol minister.

Prešovská fakultná nemocnica aktuálne čelí vážnym problémom so zadlženosťou voči dodávateľom, zdravotným poisťovniam i Sociálnej poisťovni. Záväzky po lehote splatnosti k 31. januáru 2024 predstavujú viac ako 80 miliónov eur, z toho exekučné konania sú v objeme viac ako 30,5 milióna eur. Nemocnica je v súčasnosti v správe Ministerstva obrany SR. V budúcnosti sa má transformovať a rozšíriť do novej budovy, s ktorej výstavbou už rezort začína. Fungovať by mohla približne od začiatku roku 2027.