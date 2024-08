Desivý zážitok na dovolenke v Chorvátsku: Turistka musela ležať v nemocnici hodiny vo vlastnom moči

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Uwe Idler a jeho rodina sa tešili na pohodovú dovolenku v chorvátskom Omiši. No radosť sa im skončila v deň príchodu, keď jeho matka spadla do neosvetlenej diery pred ubytovacím zariadením, ako uvádza švajčiarsky spravodajský portál „20 Minuten“. Matka utrpela niekoľko zlomenín a musela byť prevezená do nemocnice v Splite.

archívne video

Pri výmene plienok robili neúctivé komentáre

Maťke bolo celé hodiny bránené v odľahčení, aj keď na to ošetrujúci personál niekoľkokrát upozorňovala. Až po intenzívnych diskusiách dostala plienku. "Keď bola plienka plná, zostala niekoľko hodín vo vlastnom moči," povedal Idler. Pri výmene plienky sa objavili komentáre ako „fuj“ a „blee“ a „demonštratívne pokrčenie nosa,“ uviedol Idler nahnevane.

«Meine Mutter lag über Stunden im eigenen Urin»: Frau verunfallt in Kroatien und erlebt Horror im Spital. https://t.co/58um4Dwahk — 20 Minuten (@20min) August 7, 2024

Po piatich nociach v nemocnici priviezli 55-ročnú ženu do Nemecka zdravotníckym transportom ADAC. Ukázalo sa, že chorvátska nemocnica nezdokumentovala všetky zranenia. Uwe Idler chce teraz podniknúť právne kroky proti nemocnici a ubytovaniu. Nemocnica v Splite sa zatiaľ k obvineniam nevyjadrila.

Influencerka zažila nočnú moru na dovolenke na Tenerife

Nedávno sa stal ďalší hororový prípad. Nemecká influencerka Nica odcestovala sama na Tenerife, aby sa zúčastnila svadby a potom si na pár dní oddýchla. Namiesto toho ju v hoteli niekoľkokrát obťažovala skupina mužov.

Muži jej zablokovali cestu k výťahu a obťažovali ju na strešnej terase hotela. Nica sa cítila čoraz nebezpečnejšie a nakoniec sa začala báť opustiť terasu a vrátiť sa do svojej izby.

V hotelovej izbe zažila ďalší šok, keď ju muži videli cez okno a zabúchali na neho. Vo videu na TikToku, ktoré už má viac ako 800 000 zhliadnutí, Nica povedala: "Mohla by som začať plakať, pretože si myslím, že je to také nespravodlivé."