Strategické kultúrne pamiatky na Slovensku by mali podľa ministra Tarabu patriť štátu

Tomáš Taraba (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Strategické kultúrne pamiatky na Slovensku by mali patriť štátu. Myslí si to vicepremiér a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS). Argumentuje tým, že štát má viac financií ako samosprávy. Zdôrazňuje tiež potrebu zvýšenia ich kultúrnej identity. V tejto súvislosti poukazuje na hrad Devín v Bratislave. Hlavné mesto, ktoré sa cez svoje mestské múzeum o hrad stará, s tým zásadne nesúhlasí. Odkazuje, že národnú kultúrnu pamiatku spravuje adekvátne. Na predaj či prípadné vyvlastnenie dôvod nevidí.

"Myslím si, že na Slovensku existujú kultúrne pamiatky, ktoré by mali byť v rukách štátu. V strategických kultúrnych pamiatkach by mal mať štát stopercentný majetkový vplyv," konštatuje Taraba.Priznáva síce, že na Slovensku je veľmi veľa kultúrnych pamiatok a nie všetky je možné udržiavať, avšak pri niektorých by sa malo zainvestovať omnoho viac peňazí. Práve štát má podľa neho "nedozierne" viac finančných prostriedkov na ich údržbu či rozvoj ako mestá a obce. Tie majú podľa vicepremiéra iné dôležité priority ako nákladné investície do pamiatok.

archívne video

Tomáš Taraba o rozvoji Tatier (Zdroj: Facebook/Tomáš Taraba • SNS - ŽIVOT NS)

"Máme kopec ruín, ktoré sa nedostanú do lepšieho stavu, pokiaľ budú len v majetku miest a obcí, alebo štát za ne nebude mať finančnú zodpovednosť," podotýka Taraba. Vie si však zároveň predstaviť model spoluangažovanosti, teda že by príjmy následne plynuli samosprávam.Podľa Tarabu je zároveň potrebné otvoriť otázku zvýšenia kultúrnej identity na pamiatkach. Poukazuje na to, že v zahraničí na mnohých z nich vejú zástavy, na Slovensku podľa neho nie. V tomto smere ide podľa neho o problém vo všeobecnosti, najvypuklejší však vidí pri hrade Devín. Poukazuje na vlaňajšiu kauzu, keď podľa neho bratislavský magistrát zakázal vyniesť naň počas jedného zo stretnutí vlajku.

Tomáš Taraba (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Hlavné mesto v reakcii uviedlo, že hrad Devín na predaj neponúka, o jeho prevode na štát s nikým nerokuje. "Čiže je dôvodné sa domnievať, že ak pán minister hovorí o tom, že hrad bude patriť štátu, tak zrejme jedine vyvlastnením," poznamenal hovorca Bratislavy Peter Bubla.Magistrát v súvislosti s minuloročným incidentom pripomína, že nikomu nezakazovalo vyniesť slovenskú vlajku do priestorov hradu, iba trvali na dodržiavaní návštevného poriadku. V zmysle neho nie je, najmä pre bezpečnosť návštevníkov, povolené vnášať do areálu nadrozmerné predmety vrátane vlajkových tyčí.

Starostlivosť o jednu z najvýznamnejších národných kultúrnych pamiatok považuje bratislavská samospráva za adekvátnu k jeho významu. Deklaruje, že do rekonštrukcie a údržby hradu investovalo za ostatné roky státisíce eur, kvalitu služieb potvrdzuje podľa neho aj neustále rastúca návštevnosť hradu. "Myslíme si, že práve toto sú aktivity, ktoré vyjadrujú skutočný vzťah k pamiatkam, k tradíciám aj k histórii," podotkol Bubla.

Ak by mal byť dôvodom vyvlastnenia hradu Devín fakt, že na ňom neveje slovenská vlajka, hlavné mesto tomu nerozumie. Pripomína, že vedeniu ministerstva prisľúbili hľadanie možnosti, ako vlajky do areálu hradu osadiť. O pokročilom štádiu tohto projektu pre vybudovanie trvalého aj príležitostného osadenia vlajkoslávy v areáli hradu je podľa neho ministerstvo informované.Taraba avizuje na jeseň predloženie nového zákona o štátnych symboloch. Preferuje, aby to bol vládny, nie poslanecký návrh.