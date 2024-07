Novela Trestného zákona ide do druhého čítania, schôdza pokračuje v utorok

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania návrh zmien v Trestnom zákone, ktorý zohľadňuje pripomienky Európskej komisie (EK). Následne podpredseda NR SR Peter Žiga (Hlas-SD), poverený jej vedením, prerušil rokovanie mimoriadnej schôdze do utorka 16. júla do 9.00 h.