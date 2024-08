Demokracia a suverenita sú hodnoty, ktoré sa ťažko získavajú, uviedol Žiga

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Demokracia a suverenita sú hodnoty, ktoré sa ťažko získavajú. Počas pietneho aktu kladenia vencov pri príležitosti 56. výročia začiatku okupácie to povedal podpredseda Národnej rady (NR) SR poverený jej vedením Peter Žiga (Hlas-SD). Inváziu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v roku 1968 označil za zradu. Upozornil, že totalita môže mať viacero podôb.

"Nezabúdajme, že totalita neprichádza len na tankoch a s bodákmi, ale často rafinovane sa skrýva za krásne slová a prísľuby spravodlivosti. Výsledkom je vždy to isté, obmedzovanie slobody prejavu, cenzúra, trestanie za iný ako správny názor a, naopak, odmeny pre pomocníkov," povedal Žiga s tým, že s názormi v slobodnej diskusii nemusí človek súhlasiť, no nemal by ich potláčať ako zlo a nepriateľa.

Predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa (ÚPN) Jerguš Sivoš vyhlásil, že udalosti augusta 1968 sú aj symbolom odvahy bežných ľudí vzdorovať politike násilia a postaviť sa neprávosti. Toto obdobie dejín podľa neho jasne ukazuje, kto bol obeťou a kto agresorom. "Spoločnosť, ktorá nepozná svoju minulosť, je odsúdená ju opakovať, pretože národ, ktorý nedokáže rozlíšiť obeť od agresora, je odsúdený byť obeťou agresie znova," podotkol Sivoš.

Predseda Správnej rady ÚPN vzápätí ocenil disidenta a politického väzňa Branislava Lukáča, ktorý po začiatku okupácie zhromažďoval dokumenty o udalostiach v roku 1968 a o skutočných vzťahoch medzi ČSSR a ZSSR.

Na pietnom akte kladenia vencov sa zúčastnil aj podpredseda NR SR Tibor Gašpar (Smer-SD), štátny tajomník rezortu obrany Martin Vojtašovič či zástupcovia diplomatických zborov na Slovensku. Medzi nimi aj veľvyslanec Českej republiky Rudolf Jindrák alebo veľvyslanec USA Gautam Rana. Reformný a demokratizačný proces v Československu z roku 1968 ukončila invázia armád piatich štátov Varšavskej zmluvy - Sovietskeho zväzu, Bulharska, Maďarska, Nemeckej demokratickej republiky a Poľska. Udalosť sa v SR od roku 2021 pripomína ako pamätný deň.