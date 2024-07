Mesto Bratislava deklaruje, že situáciu s komármi rieši intenzívne a zodpovedne

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Mesto Bratislava trvá na tom, že situáciu týkajúcu sa komárov rieši od začiatku intenzívne, starostlivo a zodpovedne. Odmieta, že by ju podcenilo, prípadne že by bol počet monitoringov nedostatočný. Zároveň deklaruje, že bude robiť všetko pre to, aby bolo komárov čo najmenej. Uviedol to hovorca Bratislavy Peter Bubla v reakcii na starostov niektorých bratislavských mestských častí (MČ).