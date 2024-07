Unikátna pamiatka Slovenska roky chátra bez povšimnutia! Šokujúci zvrat: Čo s ňou bude?!

barokový most (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Chránený areál Jarovská bažantnica už roky láka mnohých turistov, ktorých očarí nielen prekrásne príroda, ale aj unikátny barokový most spred vyše 300 rokov, po ktorom chodil syn Márie Terézie a neskorší cisár Jozef II.. Tento monument však už roky chátra vplyvom počasia, prírody aj ľudskej ruky.

Krajský pamiatkový úrad Bratislava koncom júna v roku 2022 preto na tento jedinečný most, ktorý je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR, vydal rozhodnutie o jeho obnove. Štátny podnik Lesy SR, na ktorého území sa most nachádza, okamžite začal konať a okrem toho, že areál ohradili, nechali aj vypracovať projektovú dokumentáciu. Potom sa však odmlčali. Dva roky na ňom nebola vykonaná žiadna zmena a most tak bez povšimnutia chátral ďalej.

Lesy SR nekonali, starosta mal zviazané ruky

Vďaka Bratislavským novinám, ktoré sa problému začali venovať, však prišiel po rokoch zvrat. Hoci štátny podnik most ohradil a urobil podrobnú dokumentáciu, k rekonštrukcii nemohol pristúpiť. „Štátny podnik Lesy SR môže svoje finančné prostriedky použiť iba na majetok vo svojom vlastníctve, čo tento pamiatkový objekt nespĺňa. Z nám aktuálne dostupných zdrojov nie je v listinách evidencie katastra nehnuteľností záznam o vlastníctve predmetného mosta ako stavby na pozemku,“ poznamenal pre noviny pred mesiacom štátny podnik. Most totiž síce je na pozemku štátneho podniku Lesy SR a je aj kultúrnou pamiatkou, ale nik ho nemá zapísaný v katastri nehnuteľností.

(Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Starosta Jaroviec Jozef Uhler chcel situáciu vyriešiť, a preto sa niekoľkokrát pokúšal skontaktovať so štátnymi lesmi a dopytoval sa, čo plánujú s historickou pamiatkou urobiť, avšak, žiaľ, bez úspechu. „Keby nám Lesy SR darovali pozemok okolo mosta, tak most si majetkovo doriešime. Takto by sme pamiatku získali do vlastníctva. Existujú rôzne eurofondové výzvy na opravu kultúrnych pamiatok a trúfam si povedať, že na toto by sme určite peniaze získali. Je to obrovský skvost na území Bratislavy. Iný taký nie je,“ vyhlásil pred mesiacom pre Bratislavské noviny starosta Jaroviec.

Po mesiaci prišiel zvrat

Vďaka reportáži Bratislavských novín prišiel po mesiaci konečne zvrat. Starostovi Jaroviec sa podarilo skontaktovať so štátnym podnikom Lesy SR, ktoré uznali, že by sa o pamiatku mala postarať samospráva. „Zástupcovia štátnych lesov mi jasne povedali, že ich kompetencie sú v starostlivosti o les a ťažba dreva. Nechcú sa starať o pamiatky, nemajú s tým skúsenosti a myslia si, že samosprávy sú na to lepšie. Aj my si myslíme, že sa vieme lepšie starať o kultúrne pamiatky,“ povedal na jarovskom zastupiteľstve starosta Jozef Uhler.

Barokový most bol okamžite zaradený ako bod programu na najbližšiu schôdzu miestneho zastupiteľstva. Poslanci jednohlasne prijali uznesenie, podľa ktorého splnomocnili starostu, aby požiadal Lesy SR o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod barokovým mostom a priľahlých pozemkov v chránenom areáli Jarovská bažantnica.

Mostu tak svitá na lepšie časy. Podľa zákona totiž existuje možnosť, aby boli pozemky bezodplatne prevedené na samosprávu. „Pred rokom dokonca dali vypracovať aj projektovú dokumentáciu na sanáciu mosta, ktorá má stáť 70-tisíc eur. Sú ochotní nám to všetko posunúť so všetkými právami k projektu, a majú aj súhlas Krajského pamiatkového úradu, čo je najdôležitejšia vec pri kultúrnej pamiatke. A potom by sme doriešili samotné vlastníctvo mosta,“ povedal Jozef Uhler. Poslanci veria, že most bude na mestskú časť prevedený do konca roka. Následne chcú na obnovu a rekonštrukciu mosta čerpať z eurofondov. Veria, že sa im podarí túto unikátnu pamiatku zachrániť.