Do parlamentu nastúpia za europoslancov za Smer-SD Horváth a Kačmár

NRSR (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

BRATISLAVA - Do Národnej rady (NR) SR nastúpia noví poslanci za Smer-SD Ján Horváth a Jozef Kačmár. V parlamente nahradia Ľuboša Blahu a Erika Kaliňáka (obaja Smer-SD), ktorí sa po júnových voľbách dostali do Európskeho parlamentu (EP). Mandátu sa noví poslanci ujmú na najbližšej schôdzi NR SR. Uviedla to Ľubica Končalová z tlačového oddelenia Smeru-SD. Najbližšia riadna schôdza sa má začať 10. septembra.