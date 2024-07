Štát by mal viac investovať do výdavkov na sociálnu ochranu rodín s deťmi: Ministerstvo vyhlásilo výzvu za 70 miliónov eur

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Slovensko by malo viac investovať do sociálnej ochrany rodín s deťmi. Výdavky by mali podporiť najmä pôrodnosť a odvrátiť negatívnu demografiu v štáte. Pozitívny vplyv by to malo aj na ekonomickú a hospodársku situáciu v krajine. V pondelok na to upozornil Inštitút sociálnej demokracie (ISD).