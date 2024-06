Slovensko IT končí: MIRRI podá trestné oznámenie, šéf rezortu reaguje

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

KOŠICE - Stratová štátna spoločnosť Slovensko IT oficiálne ukončí činnosť vo svojom sídle v Košiciach v nedeľu (30. 6.). V súvislosti s pochybeniami firmy, ktoré zistil Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ), plánuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR podať trestné oznámenie. Na piatkovej tlačovej konferencii to uviedol šéf rezortu Richard Raši (Hlas-SD).

MIRRI je podľa jeho slov povinné podať trestné oznámenie, pretože NKÚ zistil 27 pochybení. "Mnohé z nich sú porušením zákona, účtovníctva a vedenia štátneho výkazníctva," spresnil s tým, že poukazujú na rozhodnutia, ktoré neboli v súlade so zákonom, či na neefektívne míňanie finančných prostriedkov štátu. Raši okrem iného tvrdí, že zamestnancom boli osem mesiacov vyplácané nadštandardné mzdy bez toho, aby im bola pridelená práca. "Trestné oznámenie vzniká ako naša povinnosť na základe toho, čo NKÚ našiel," doplnil s tým, že podať ho plánujú v najbližších dňoch.

Spoločnosť by mohla zaniknúť v priebehu tohto roka

Raši už predtým informoval, že spoločnosť od svojho vzniku dosiahla kumulovanú stratu viac ako sedem miliónov eur. "Ďalšie takmer štyri milióny bude štát stáť to, aby sa ukončili všetky nájomné vzťahy a boli vyplatené všetky zákonom stanovené požiadavky, ktoré majú zamestnanci," spresnil. Priestory, kde firma sídlila, budú voľné od pondelka (1. 7.). "Koncom júla ide spoločnosť do likvidácie. Proces likvidácie bude trvať niekoľko mesiacov, pretože likvidácia štátnej spoločnosti je pomerne raritná. Ten proces musí byť absolútne papierovo čistý," uviedol. Štátny tajomník MIRRI Ivan Ivančin predpokladá, že spoločnosť by mohla zaniknúť v priebehu tohto roka alebo začiatkom toho budúceho.

V súčasnosti pracuje pre firmu dohromady okolo 50 interných a externých pracovníkov. Ako povedal generálny riaditeľ Slovensko IT Tomáš Olexa, pôsobiť by v nej mali do konca júla. Cieľom je minimalizovať straty a zabezpečiť prevádzku projektu pre Úrad pre verejné obstarávanie. O ukončení činnosti štátnej spoločnosti Slovensko IT informoval Raši v apríli s tým, že firma nenapĺňala štátne zákazky, negenerovala zisk a dosiahla stratu. Raši obviňuje z neprofesionality a zlých manažérskych rozhodnutí exšéfku rezortu Veroniku Remišovú (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ), ktorá obvinenia odmietla a jeho tvrdenia označila za zavádzajúce a manipulatívne.