Fico žiada ospravedlnenie od exprezidentky: Zuzana Čaputová mu poslala odkaz! Reaguje aj Šimečka

Premiér sa po atentáte k politickému a spoločenského dianiu vyjadruje len minimálne a s výnimkou prvého videa zverejneného krátko po atentáte a následnej fotografie na sociálnej sieti zhotovenej počas eurovolieb, aktívny nie je. Rozhodnutie Ústavného súdu k trestným kódexom však v jeho prípade neprešlo potichu. Na sociálnu sieť Facebook napísal status, v ktorom rozhodnutie súdu privítal a rešpektuje ho. Tým však neskončil.

VÍTAM A REŠPEKTUJEM ROZHODNUTIE ÚSTAVNEHO SÚDU SR V mene celej vládnej koalície žiadam pani Čaputovú a celú opozíciu,... Posted by Robert Fico on Wednesday, July 3, 2024

„V mene celej vládnej koalície žiadam pani Čaputovú a celú opozíciu, protivládne médiá a mimovládne organizácie, aby sa ospravedlnili za prejavy nenávisti a organizovanie štvavých verejných protestov v súvislosti s vládnym návrhom zákona, ktorý zrušil špeciálnu prokuratúru, znížil trestné sadzby, skrátil premlčacie lehoty, dal prednosť odškodňovaniu obetí trestných činov a vykonal ďalšie nevyhnutné zmeny v trestnom zákonodarstve,“ uviedol ešte v stredu Fico. „Ústavný súd SR dnes rozhodol, že vládna koalícia spor o túto novelizáciu trestného zákonodarstva vyhrala nad nenávistnou opozíciou 100:0. Treba vyzdvihnúť profesionálnu prácu Ministerstva spravodlivosti SR, ktoré do legislatívneho procesu predložilo kvalifikovaný návrh, ktorý aj podľa Ústavného súdu SR nebol ani v skrátenom legislatívnom konaní v rozpore s Ústavou SR,“ dodal.

Šimečka sa ospravedlniť odmietol, Čaputová trvá na vecnosti

Bývalá prezidentka Zuzana Čaputová reagovala na rozhodnutie Ústavného súdu až dnes. „Rešpektujem nález ústavného súdu a teda aj skutočnosť, že v prevažnej časti nevzhliadol protiústavnosť novely trestných kódexov. O opodstatnenosti podrobiť novú právnu úpravu prieskumu ústavným súdom svedčí to, že niektoré jej časti boli súdom označené za protiústavné,“ uviedla bývalá hlava štátu.

Neopomenula ani výzvu predsedu vlády. „K výzve na ospravedlnenie môžem iba skonštatovať, že som ani v tomto prípade nepoužívala osobné útoky, ale vecne realizovala svoju ústavnú právomoc. Vecná kritika je a má zostať rešpektovanou súčasťou každej zdravej demokracie,“ odkázala.

Rešpektujem nález ústavného súdu a teda aj skutočnosť, že v prevažnej časti nevzhliadol protiústavnosť novely trestných... Posted by Zuzana Čaputová on Thursday, July 4, 2024

Nebola jediná, kto zareagoval na slová Roberta Fica. Líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka výzvu na ospravedlnenie rovno odmietol. Ústavný súd podľa neho potvrdil, že koalícia pretlačila protiústavnú novelu trestných kódexov. "Mrzí ma, že veľká časť trestných kódexov ostáva v platnosti a zločinci dostanú nižšie tresty, alebo sa ocitnú na slobode. Aj keď novela ako celok nie je v rozpore s ústavou, nie je to dobrou správou pre spravodlivosť na Slovensku," uviedol Šimečka. "Je zásluhou opozície, že najhoršie časti zákona vypadli. V opozičnej práci budeme pokračovať v parlamente a ak to bude nutné, tak aj v uliciach alebo podaniami na Ústavný súd," zdôraznil Šimečka.

Predsedníčka Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Lucia Plaváková pripomína, že v koalícii nemajú dôvod na oslavu. "Nebola by som spokojná, ak by zákon, ktorý som predkladala a vehementne obhajovala, bol čo i len sčasti v rozpore s ústavou," povedala. "Osobitne, ak ide o ministra spravodlivosti Borisa Suska. Kto iný ako minister spravodlivosti by mal predkladať zákony v súlade s ústavou?," dodala. "Ešte viac ako politici Smeru sa tešia aktéri organizovaného zločinu," povedal poslanec NR SR Jaroslav Spišiak. "S nádejou čakali, kedy budú konečne skrátené premlčacie lehoty, kedy sa im znížia trestné sadzby. Po novom už bude prakticky nemožné využiť kajúcnikov, lebo sa im viac oplatí nepriznať sa a skončia s podmienkou alebo s domácim väzením. Toto nám zabezpečil Smer a jeho koalícia," uzavrel Spišiak.

Rozsiahlu novelu prijatú vládnou koalíciou vo februári napadla ako celok bývalá prezidentka SR Zuzana Čaputová a opoziční poslanci. Ústavný súd ešte koncom februára rozhodol o pozastavení účinnosti zmien v Trestnom zákone, zákone o trestnej zodpovednosti právnických osôb a niektorých ustanovení Trestného poriadku.

V stredu definitívne rozhodol, že väčšina napadnutej novely trestných kódexov je v súlade s Ústavou SR, niektoré časti však nie. Vyslovenie nesúladu s ústavou sa netýka zrušenia Úradu špeciálnej prokuratúry či zmien trestných sadzieb alebo hraníc škôd pri majetkovej trestnej činnosti.