Slovensko IT ako čistá BLAMÁŽ! Raši podal trestné oznámenie: Alarmujúce fungovanie... Tisíc eur za barbera

Spoločnosť Slovensko IT založila v roku 2020 bývalá ministerka informatizácie Veronika Remišová. Dnes podáva aktuálny šéf rezortu v súvislosti s fungovaním spoločnosti trestné oznámenie (Zdroj: TASR - Diana Semanová, Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Minister investícií Richard Raši spolu so štátnym tajomníkom Ivanom Ivančinom pred pár týždňami avizovali koniec štátnej akciovej spoločnosti Slovensko IT, ktorá bola poslaná do likvidácie. Okrem kumulovanej straty viac ako 7 miliónov eur spôsobila v dôsledku chýb bývalého vedenia ministerstva aj iné, veľmi vážne pochybenia. Zaoberal sa nimi aj Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ). Informuje o tom Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktoré na základe týchto zistení podalo trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.

archívne video

Raši naložil predchodkyni Remišovej za to, ako na ministerstve nešetrila peniaze a kupovala nábytky (Zdroj: Facebook/Richard Raši)

„Pokus so štátnou akciovkou stál dohromady daňových poplatníkov 10 miliónov eur, keďže kumulovaná strata Slovensko IT dosiahla viac ako 7 miliónov eur a ďalšie milióny eur bude musieť na úplné ukončenie tohto slávneho podnikania doplatiť štát. Astronomické manko však nie je jediným vážnym prešľapom v tejto spoločnosti. Na základe zistení Najvyššieho kontrolného úradu, ktoré odhalili 27 naozaj vážnych pochybení, protizákonných konaní a plytvania prostriedkov štátu a tiež našich interných zistení, ktoré nasvedčujú skutočnosti spáchania trestného činu, ministerstvo investícií v tejto veci podalo trestné oznámenie na neznámeho páchateľa,“ informoval minister investícií Richard Raši. Dodal, že orgány činné v trestnom konaní by mali zistiť nielen to, či absolútne nezodpovedným hospodárením bola štátu spôsobená veľká škoda, ale aj to, kto konkrétne pochybil.

Pri založení tejto spoločnosti v roku 2020 bolo deklarované, že dôjde k úspore finančných prostriedkov minimálne o 30 % oproti konkurenčnému prostrediu, k zlepšeniu situácie v oblasti digitalizácie, úspore času a verejných zdrojov pri zadávaní IT projektov, nakoľko odpadáva verejné obstarávanie. Spoločnosť mala pôsobiť ako štátne softvérové centrum a zabezpečovať vývoj, testovanie a podporu prevádzky dodávaných aplikácií vybraných softvérových riešení centrálnych a nadrezortných komponentov štátneho IT prioritne pre MIRRI.

Najvyšší kontrolný úrad ukázal realitu ďaleko od predstáv

Tlačový odbor MIRRI dodáva, že Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky vykonal v období od 14. augusta do 23. novembra 2023 kontrolu preverenia výsledkov činnosti Slovensko IT. "Na základe kontroly bol vyhotovený protokol, z ktorého vyplýva, že zriaďovateľ spoločnosti Slovensko IT, teda ministerstvo pani Remišovej, konalo nad rámec svojich zákonných kompetencií, nakoľko pred zriadením spoločnosti absentuje Uznesenie vlády SR, ktorým by schválila zriadenie spoločnosti, alebo iný právny akt, ktorým by vláda SR poverila zriaďovateľa na takýto úkon,“ oznámil terajší šéf rezortu.

Richard Raši (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Deklarovaný cieľ spoločnosti Slovensko IT, úspora verejných zdrojov pri realizácii IT projektov, nemohol byť podľa správy NKÚ dosiahnutý, vzhľadom na spôsob riadenia spoločnosti už od jej vzniku. Štatutári spoločnosti podľa výsledkov kontroly nekonali v súlade so záujmami spoločnosti a akcionára, ani so stanovami spoločnosti. Dozorná rada si tiež neplnila svoje funkcie podľa stanov a prakticky bola nečinná.

Spoločnosť nemala žiaden podnikateľský plán, web si nechala urobiť u súkromnej firmy

Obchodná spoločnosť si za celú dobu svojej existencie nevybudovala relevantné technické know-how ani príslušnú organizačnú štruktúru na to, aby bola pre štát prínosom a generovala zisk. Nemala relevantný plán projektov a bola založená bez akejkoľvek analýzy a stratégie. Jedným z najzásadnejších zistení NKÚ bolo, že spoločnosť od svojho založenia nemala až do septembra 2023 schválený žiaden podnikateľský plán, ktorý je súčasťou riadenia a kontroly firmy.

Na snímke logo stratovej štátnej spoločnosti Slovensko IT (Zdroj: TASR - Diana Semanová)

„Nemohli teda ani len tušiť, či bude spoločnosť vôbec schopná vyplniť medzeru na IT trhu," pokračuje Raši s tým, že z protokolu o kontrole NKÚ je tiež zrejmé, že zamestnanci spoločnosti neprešli výberovým konaním. To sa odzrkadlilo už pri prvej zákazke, kedy musela spoločnosť použiť externých subdodávateľov na jej realizáciu. "Samotná spoločnosť Slovensko IT odôvodnila takýto postup tým, že kmeňoví zamestnanci nemajú skúsenosti so štátnymi zákazkami. A takto to išlo aj ďalej, čo viedlo k vybudovaniu absolútnej závislosti na tretích stranách – subdodávateľoch, čím sa úplne strácal pôvodný dôvod založenia Slovensko IT. Napríklad, keď si spoločnosť plná programátorov nechala u súkromnej firmy vytvoriť nový web za 10-tisíc eur. To musí byť z pohľadu každého racionálne uvažujúceho človeka úplný nonsens,“ uviedol Raši.

Spoločnosť zamestnávala približne stovku ľudí, ktorí prvých osem mesiacov chodili do práce, no nedostávali žiadne zadania a po istú dobu si neplnila ani zákonné povinnosti vedenia účtovníctva či povinného štátneho výkazníctva.

Nadštandardné platy, neodvádzanie povinných odvodov a barber za tisíc eur

„Zato 400-tisíc eur na odmenách si v jednom stratovom roku vyplatili, a to aj napriek vysoko nadštandardným platom, o ktorých sa väčšine Slovákov iba sníva. Finančný riaditeľ Jozef Graňačka, a niekdajší štátny tajomník MIRRI SR z čias Veroniky Remišovej, bral plat 7-tisíc eur. Pripomeniem aj viacero poburujúcich skutočností, ktoré sa v Košiciach odohrávali. Spoločnosť takmer dva roky porušovala zákon a neodvádzala povinné odvody na zdravotné a sociálne poistenie z manažérskych zmlúv v sume viac ako 80-tisíc eur," hovorí štátny tajomník Ivan Ivančin.

Bývalý štátny tajomník ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Jozef Graňačka (Zdroj: TASR - Jakub Kotian)

Podľa jeho slov tiež Slovensko IT dalo na školenia zamestnancov, ktorí ukončili pracovný pomer k prvému polroku 2023 viac ako 23-tisíc eur bez toho, aby ich zaviazalo v spoločnosti zotrvať alebo nahradiť alikvotnú časť v prípade odchodu zamestnanca. "Manažéri spoločnosti si svojvoľne platili viac ako 90 dohodárov na práce na projektoch, na ktoré nemali objednávku. Mnohí z nich boli iba tzv. mŕtve duše. Premrštené nájomné, ktoré nebolo využívané efektívne, nakoľko zamestnanci chodili do práce iba tri dni v týždni. Zopakujem aj to, že sme tam našli aj faktúru za barbera za 1 000 eur, ktorý strihal zamestnancov z peňazí daňových poplatníkov v pracovnom čase. Verejné zdroje sa míňali aj na stroje na cvičenie či najdrahšie iPhony,“ pripomenul niektoré zo zistení Ivančin.

NKÚ v protokole o výsledku kontroly konštatuje, že vedenie spoločnosti nespravovalo zverené finančné prostriedky štátu s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti, ako im to ukladá Obchodný zákonník. Na základe tohto protokolu je zrejmá minimálna škoda, ktorú mali štatutári spôsobiť vo výške takmer 498-tisíc eur. Ďalšia škoda vznikla pri nájme nehnuteľnosti v Košiciach, ktorá bola prenajatá v rozpore so zákonom, bez výberového konania, priamym zadaním a bez účelného využitia kapacít nehnuteľnosti.

„Vzhľadom na zatiaľ ustálenú výšku spôsobenej škody a s poukázaním na zistenia NKÚ a skutočnosti vyplývajúce z protokolu NKÚ, ministerstvo podalo trestné oznámenie a postúpilo vec na ďalšie konanie,“ uzavrel Raši.