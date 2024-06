Podpora krajín západného Balkánu je podľa ministra vnútra Šutaja Eštoka nevyhnutná

Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Predstavitelia rezortov vnútra deviatich štátov EÚ – Slovenska, Rakúska, Bulharska, Chorvátska, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rumunska a Slovinska, diskutovali o podpore krajín západného Balkánu v boji proti prevádzačstvu. Okrem zástupcov krajín fóra boli na konferencii aj predstavitelia krajín západného Balkánu, Moldavska a Ukrajiny.

"Vieme si predstaviť aj zmenu mandátu agentúry Frontex, aby mohla realizovať aj návraty z týchto balkánskych krajín do iných tretích krajín," povedal Šutaj Eštok. Zlepšenie v oblasti návratu by podľa ministra vnútra bolo zároveň prevenciou príchodu ďalších migrantov.Za najužitočnejší nástroj pri vyšetrovaní prevádzačstva považuje Slovensko podľa Šutaja Eštoka medzinárodné vyšetrovacie tímy. Minister tiež upozornil na potrebu sprísniť, prípadne zjednotiť tresty za prevádzačstvo vo všetkých členských štátoch EÚ, ako aj začleniť nový jav – digitálne prevádzačstvo – do skutkových podstát trestných činov.

Minister vnútra SR tiež apeloval na zosúladenie vízovej politiky krajín západného Balkánu s politikou EÚ. Bezvízový vzťah s EÚ podľa neho otvára migrantom dvere do 27-členného bloku.Minister absolvoval aj bilaterálne stretnutie so srbským rezortným kolegom Ivicom Dačicom, kde konštatoval, že migračné toky na západobalkánskej trase smerujúce do Maďarska sa zmiernili aj vďaka úsiliu srbských autorít.

Ministerstvo vnútra uviedlo, že Srbsko v súčasnosti dostáva z EÚ priamu finančnú podporu v oblasti migrácie a riadenia hraníc a je aj hlavným príjemcom regionálnych projektov. Pôsobí u nich 153 úradníkov agentúry Frontex, ktorí sú umiestnení na hraniciach a na letisku v Belehrade. "Na západnom Balkáne pôsobí aj väčšina zo 41 slovenských policajtov vyslaných do operačných aktivít Frontexu," spresnil Šutaj Eštok a počas stretnutia ponúkol Dačicovi vyslanie ďalších 10 príslušníkov PZ na pomoc pri ochrane srbských hraníc.