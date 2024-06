Otvorenie prístupových rokovaní je pre Ukrajinu a Moldavsko len prvý krok, tvrdí Eštok

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP)

BRUSEL - Diplomati 27 členských krajín EÚ sa tento utorok v Luxemburgu so zástupcami Ukrajiny a Moldavska zúčastnia na medzivládnej konferencii, ktorá znamená otvorenie prístupových rokovaní o členstve v Únii. Slovensko bude zastupovať štátny tajomník rezortu diplomacie Marek Eštok.

Eštok po skončení rokovaní Rady EÚ pre zahraničné veci v Luxemburgu v pondelok pripomenul, že Slovensko od začiatku podporuje európsku integráciu Ukrajiny, čo podľa neho potvrdilo aj aprílové spoločné rokovanie slovenskej a ukrajinskej vlády v Michalovciach.

video

Marek Eštok na Rade ministrov EÚ o 14 balíku sankcií pre Rusko (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

"V tejto súvislosti pokračujeme v tomto podpornom procese. Medzivládna konferencia je len prvý krok na dlhej ceste, ktorá bude zavŕšená členstvom Ukrajiny v EÚ. Má to skôr taký slávnostný charakter, je to slávnostné otvorenie, ale iba prvý krok. Integračný proces je založený na zásluhovosti, to znamená, že Ukrajina musí plniť podmienky, ktoré sú požadované pre každú kandidátsku krajinu," vysvetlil. Ten istý proces sa bude týkať aj Moldavska.

Pre jednotlivé kapitoly pripraví Európska komisia takzvaný negociačný rámec. Zatiaľ nebolo oznámené, kedy sa otvoria, malo by k tomu dôjsť v utorok počas konferencie.

Ukrajina je vo vojnovom stave s Ruskom, zároveň má však ambície čo najskôr uzatvárať prístupové kapitoly. Eštok upozornil, že treba nájsť rovnováhu medzi otvorením prístupových rokovaní s Ukrajinou a Moldavskom a už rozbehnutým prístupovým procesom s krajinami západného Balkánu.

Pripomenul, že Slovensko patrí do skupiny priateľov západného Balkánu a chce, aby sa našla rovnováha medzi krajinami východného tria (eurointegračné ambície má aj Gruzínsko) a štátmi západného Balkánu. "Samozrejme, kedy ktorá krajina splní všetky predvstupové podmienky a uzatvorí jednotlivé kapitoly, to je zložitá otázka a momentálne na ňu nemáme odpoveď," dodal Eštok.