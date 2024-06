Šutaj Eštok deklaruje snahu nájsť finančné zdroje na zvýšenie platov policajtov

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Použijem všetku svoju politickú silu na to, aby sme tie zdroje pre policajtov našli," povedal Šutaj Eštok na štvrtkovej tlačovej konferencii. Zároveň však poukázal na zlý stav verejných financií. "Či to bude zvýšenie tarify, či to bude zvýšenie nejakých príplatkov, to je technické rokovanie, ktoré musíme mať s ministerstvom financií. Základná otázka je, aký veľký balík," podotkol. Doplnil, že policajtom bola pred dvomi mesiacmi vyplatená 500-eurová odmena. Avizuje polročné odmeny a modernizáciu techniky.

archívne video

Minister vnútra Eštok odovzdal policajné vozidlá na hraničnom priechode Vyšné Nemecké (Zdroj: TASR/František Iván)

Situáciou v Policajnom zbore by sa mal vo štvrtok zaoberať aj parlamentný brannobezpečnostný výbor. Mimoriadne zasadnutie iniciovala opozícia v súvislosti s otvoreným listom Odborového zväzu polície v SR, v ktorom odborári kritizovali materiálne zabezpečenie policajtov.