Andrej Danko verí, že cez leto nájdu zhodu na poverenom manažérovi v STVR

BRATISLAVA - Slovenská televízia a rozhlas (STVR) by mala byť modernou inštitúciou, ktorá si bude môcť na seba sčasti aj zarobiť a bude vedieť ohodnotiť svojich pracovníkov. Uviedol to predseda SNS Andrej Danko v reakcii na schválený zákon o STVR. Je presvedčený, že v koalícii nájdu cez leto zhodu na poverenom manažérovi telerozhlasu, v septembri sa majú zvoliť orgány inštitúcie. Záleží to podľa neho aj od toho, ako k zákonu pristúpi prezident SR Peter Pellegrini.

Šéf Výboru Národnej rady (NR) SR pre kultúru a médiá Roman Michelko (SNS) priblížil, že po tom, čo bude zákon účinný, sa vyhlási výzva na kandidátov do rady, ktorí budú preverení na výbore začiatkom septembra. V priebehu septembrovej schôdze NR SR sa majú zvoliť členovia rady, následne sa budú môcť hlásiť kandidáti na generálneho riaditeľa STVR. S projektom sa predstavia na verejnom vypočutí, voliť ho budú členovia rady.

Danko zopakoval, že v telerozhlase sa s peniazmi "šafárilo". Nie je podľa neho na mieste útočiť na SNS, že si ide robiť zo STVR politickú trafiku. Poukázal na to, že STVR bude môcť na reklame zarobiť až 50 miliónov eur. Myslí si, že tak nebude musieť telerozhlas rokovať o peniazoch od štátu. "Bude to vyváženejšie, budete slobodnejší," odkázal. Príjmy budú môcť podľa neho ísť na lepšie podmienky pre pracovníkov či rekonštrukciu budov. Danko by bol za to, aby bol verejnoprávny telerozhlas povinný prenášať folklórne podujatia, regionálne či športové podujatia. Vlastníkom súkromných médií odkázal, že im ide o vyváženie trhu.

Šéf SNS tiež avizoval, že v lete majú pripraviť tzv. národný mediálny úrad, ktorý má zoskupovať médiá vrátane online médií. Chce hovoriť o tom, ako sa bude dať rozlíšiť medzi novinárom a "novinárom-politikom", ktorý prezentuje svoj politický názor.

Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) sa zmení na STVR. Riaditeľa má voliť deväťčlenná rada so štyrmi nominantmi ministerstva kultúry. Poradným orgánom rady má byť deväťčlenná etická komisia. Vyplýva to zo zákona o STVR, ktorý vo štvrtok (20. 6.) schválili poslanci NR SR. Za zákon hlasovali všetci zo 78 prítomných poslancov, opozícia sa na hlasovaní nezúčastnila.