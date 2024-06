Nový riaditeľ STVR by mohol byť zvolený v októbri: Kandidátov budú riešiť v septembri na parlamentnej schôdzi

Roman Michelko (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Generálny riaditeľ STVR by mohol byť podľa poslanca Národnej rady (NR) SR a predsedu Výboru NR SR pre kultúru a médiá Romana Michelka (SNS) zvolený v októbri. Kandidáti sa podľa neho budú riešiť až na septembrovej parlamentnej schôdzi. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.

archívne video Či sa chystám zákon o STVR podpísať, je predčasné povedať, tvrdí Peter Pellegrini (Zdroj: TASR/František Iván)

V súvislosti s prijatím zákona o STVR Michelko zopakoval, že jeho cieľom bolo navrátenie verejnoprávnosti televízii. Diskusia o STVR bola podľa neho dostatočne dlhá. Prijatím zákona o STVR chce koalícia podľa poslanca NR SR a šéfa poslaneckého klubu hnutia Slovensko Michala Šipoša politicky ovládnuť verejnoprávnu televíziu. Kritizoval tiež, že rozprava k vtedajšiemu návrhu zákona bola obmedzená.

Na tému lex atentát Michelko konštatoval, že obmedzovanie protestov pred domami politikov by malo byť v normálnej spoločnosti samozrejmosťou. Za problematické považuje ustanovenie o sankciách za priestupky, ale aj to, aby mali šéfovia parlamentných strán ochranku a tiež s vymedzením okruhu chránených osôb. Šipoš nesúhlasí s tým, že by úpravy v lex atentáte mohli prispieť k bezpečnosti a upokojeniu situácie v spoločnosti.