SaS navrhuje zriadiť útvar, ktorý by monitoroval vyhrážky poslancom

Mária Kolíková a Juraj Krúpa (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR za SaS podajú k lex atentát pozmeňujúci návrh, ktorým by sa mal vytvoriť útvar pri parlamente, ktorý by monitoroval vyhrážky poslancom. Podobný útvar by mal fungovať aj pri Policajnom zbore.