SaS odmieta rušenie jedného volebného obvodu, zmenu považuje za účelovú

"Argument o kvalitnejšom zastúpení v parlamente a väčšej demokracii však neobstojí. Ak majú zákony schválené parlamentom platiť na celom území, občania majú mať možnosť si voliť svojich zástupcov z celého Slovenska. Tvrdenia, že zvolený poslanec z daného kraja spraví pre to územie viac ako ktokoľvek iný, popierajú aj dlhoroční politici Smeru z východu Slovenska, ktorí pre tento región nespravili absolútne nič," tvrdí predseda SaS Branislav Gröhling.

Zmenu považujú za účelovú

SaS považuje zmenu volebného systému za účelovú. Tvrdí, že by vyhovovala jedine vládnemu Smeru-SD, pretože by získal oveľa viac mandátov, než by dostal v súčasnom systéme. Liberáli preto vyzvali KDH, ktoré o zmene takisto hovorilo, aby neverilo úmyslom vládnej koalície. "Táto zmena totiž nijako nepomôže zastupiteľskej demokracii na Slovensku," uzavrel Gröhling.

O možnej zmene volebného systému hovorili vo víkendových politických diskusiách minister vnútra a predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok s opozičným poslancom a lídrom KDH Milanom Majerským. Zhodli sa, že Slovensko by mohlo mať viac volebných obvodov. Minister avizoval, že Hlas-SD príde s touto myšlienkou pred koalíciu a chce o tom diskutovať. KDH je za osem volebných obvodov určených hranicami samosprávnych krajov. Majerský si vie predstaviť, že by v tomto prípade hnutie dodalo koalícii hlasy na schválenie návrhu.