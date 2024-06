Predĺženie odvodovej úľavy pomôže asi 1800 farmárom sumou 18 miliónov eur, informoval minister Tomáš

Erik Tomáš (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Predĺženie odvodovej úľavy pre poľnohospodárov aj na druhý polrok tohto roka pomôže okolo 1800 zamestnávateľom a podporí 24.500 pracovných miest. Zamestnávatelia v tomto odvetví si vďaka tomu budú môcť znížiť mzdové náklady o približne 18 miliónov eur. V reakcii na vládou schválený návrh novely zákona o sociálnom poistení to v stredu na tlačovej konferencii v priestoroch poľnohospodárskeho družstva v Senici uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).

"Na parametroch tejto pomoci sa nič nemení, ide už o tretiu etapu odvodových úľav a platí to isté, čo bolo aj predtým. Tieto odvodové úľavy si môžu zamestnávatelia uplatniť na každého zamestnanca, maximálne však do sumy 750 eur, čo je aktuálna výška minimálnej mzdy," priblížil Tomáš. Návrh ešte musí schváliť Národná rada (NR) SR, pravdepodobne v skrátenom legislatívnom konaní. Novela má platiť od 1. júla.

Európska komisia nepredĺžila možnosť štátnej pomoci aj pre potravinárov

"Ja som rád, že dnes vláda predĺžila do konca roka odvodové úľavy pre poľnohospodárov v rámci špeciálnej rastlinnej a živočíšnej výroby, vrátane akvakultúry. Myslím si, že je to veľká pomoc pre sektor ako taký," zhodnotil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD). Zároveň ho podľa vlastných slov mrzí, že Európska komisia (EK) nepredĺžila možnosť štátnej pomoci aj pre potravinárov, ako je to v súčasnosti.

Takáč v súvislosti s novelou ocenil rýchly a konštruktívny prístup ministerstva práce. "Chcem poďakovať celej vláde, kolegom, že veľmi pružne zareagovali. Samozrejme aj ministrovi financií, lebo vo veľmi zlom stave verejných financií musel nájsť okolo 18 miliónov eur, ktoré budú na pol roka tvoriť úľavy pre poľnohospodárov špeciálnej rastlinnej a živočíšnej výroby," doplnil šéf agrorezortu. Zároveň avizoval, že budúci týždeň plánuje odprezentovať ďalšie opatrenia na pomoc poľnohospodárom.