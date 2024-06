Doprava v hlavnom meste i smerom do Bratislavy sa mierne spomaľuje

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Nehodu dokumentujú na desiatom kilometri diaľnice D1 smerom na Prístavný most, kde sa v ľavom jazdnom pruhu zrazilo osobné auto s motocyklom. Premávka sa pre nehodu spomaľuje aj na križovatke ulíc Československých tankistov a Záhorská v Záhorskej Bystrici. Pozor si treba dávať aj na križovatke Mlynské Luhy a Gagarinova v Bratislave, kde musia vodiči obchádzať stavebné stroje.

Zdržaniam sa vodiči nevyhnú ani cestou do hlavného mesta. Približne 15 minút si postoja na vjazde do Bratislavy po diaľnici D2 smerom z Malaciek, desať minút na vjazde do Bratislavy po starej Seneckej ceste smerom z Bernolákova. So zvýšenou opatrnosťou treba jazdiť aj na D2 za Lozornom smerom do Bratislavy, medzi 43. a 44. kilometrom sú v ľavom jazdnom pruhu popadané bandasky. Vodiči by si mali dávať pozor na dobrzďovanie do kolóny.