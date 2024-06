Poskytovanie informácií v zmysle zákona by sa mohlo spoplatniť

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Poskytovanie informácií v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám by sa mohlo spoplatniť. Vyplýva to z novely z dielne SNS, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok posunuli do druhého čítania. Novelizáciou sa má podľa predkladateľov zaviesť mechanizmus, ktorý by umožnil povinným osobám efektívnejšie riadiť proces poskytovania informácií a zabezpečiť úhradu nákladov spojených s rozsiahlym vyhľadávaním a sprístupňovaním informácií.