Branislav Ondruš chce urobiť všetko preto, aby v Európskom parlamente reprezentoval záujmy Slovenska

Branislav Ondruš (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Zvolený poslanec do Európskeho parlamentu (EP) za Hlas-SD Branislav Ondruš sľubuje, že v Európe bude hlasom ľudí zo Slovenska. Urobí všetko preto, aby vždy reprezentoval národno-štátne záujmy Slovenska. Skonštatoval to na pondelkovej tlačovej konferencii k výsledkom sobotných (8. 6.) volieb do EP.