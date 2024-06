Europoslanci bez frakcie v Bruseli veľa nezmôžu: Hlas sa chce vrátiť k socialistom, Smer si stanoví podmienky!

Branislav Ondruš a Ľuboš Blaha (Zdroj: Topky/Ján Zemiar, TASR/Jaroslav Novák)

BRATISLAVA/BRUSEL - Prvou úlohou novozvolených europoslancov bude vytvorenie politických skupín (frakcií). To sa bude týkať aj slovenských strán, ktoré získali dôveru voličov. Kým zvolení kandidáti z Progresívneho Slovenska by mali sedieť v tretej najsilnejšej frakcii Obnovme Európu, Branislav Ondruš chce byť ako zástupca Hlasu-SD súčasťou frakcie socialisti a demokrati. V Smere zatiaľ o svojich budúcich spojencoch jasno nemajú.

Poslanci sa v EP spájajú podľa politických skupín a nie podľa národnosti, resp. krajín v ktorých kandidovali. Na vytvorenie politickej frakcie je potrebných 23 europoslancov a musí v nej byť zároveň zastúpená aspoň jedna štvrtina členských štátov (minimálne 7 krajín), uvádza stránka EP. Odborníci sa zhodujú, že poslanci bez frakcie majú na európske dianie oveľa menší vplyv.

Vrátia sa Smer a Hlas k socialistom?

Poslanci za Smer a Hlas boli v minulosti členmi frakcie Európskych socialistov. Členstvo im S&D ale pozastavilo v októbri minulého roka po tom, ako sa spojili, podľa slov frakcie, s radikálne pravicovou SNS a tým sa odklonili od hodnôt, ktoré frakcia zastáva.

Zvolený europoslanec za Hlas-SD Branislav Ondruš na pondelkovej tlačovej konferencii povedal, že chce byť súčasťou frakcie socialisti a demokrati. „ Chcem ubezpečiť všetkých našich voličov, že urobím všetko pre to, aj spoločne s ďalšími poslancami strany Smer, aby sme fungovali v rámci frakcie,“ uviedol Ondruš.

Tlačová konferencia strany Hlas-SD k voľbám do Európskeho parlamentu (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Podľa Moniky Beňovej sú kandidáti Smeru pripravení spolupracovať s niektorou z frakcií. Stanoviť si však plánujú podmienky. "Najvyššou prioritou je, že to musí byť frakcia, ktorá má silný sociálny rozmer. Ale zároveň to musí byť frakcia, ktorá rešpektuje, že na niektoré témy môžu mať jej sesterské a dcérske strany iný pohľad," priblížila. „Je tu rozdiel medzi bruselskými sociálnymi demokratmi a tým, čo na Slovensku presadzujeme my, Smer-SD. Pokiaľ to nevedia rešpektovať, my sa nikomu nebudeme vnucovať,“ dodal Ľuboš Blaha.

Strana Smer-SSD poďakovala svojim voličom v eurovoľbách (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Silná pozícia Progresívneho Slovenska

Progresívne Slovensko by malo byť súčasťou liberálnej frakcie Obnovme Európu (RE). „Šesťčlenná delegácia je na pomery Renew Europe jedna z tých najvyšších. Čiže vplyv mať budeme, a očakával by som pomerne vysoké posty,“ povedal pre RTVS zvolený europoslanec za PS Michal Wiezik. „Veľmi radi by sme mali aj naďalej post podpredsedu Európskeho parlamentu, ale vzhľadom na možno ešte lepší výsledok, tak sa budeme uchádzať aj o ďalšie významné posty,“ doplnil ho líder kandidátky PS Ľudovít Ódor.

Zhodnotenie výsledkov volieb do Európskeho parlamentu stranou Progresívne Slovensko (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Podľa kalendára začnú ako prví rokovania o novom zostavení frakcie ľudovci z EPP (18. júna). O deň neskôr to budú Zelení/Európska ľudová aliancia (EFA). O týždeň neskôr, 25. júna, si novú zostavu určia najskôr socialisti a demokrati a 26. júna to bude frakcia RE. Poslednými skupinami, ktoré rozhodnú o svojom zložení budú Identita a demokracia (3. júla) a nakoniec Európski konzervatívci a reformisti (10. júla).



Všetky skupiny musia najneskôr do 15. júla oznámiť svoje zloženie a počet členov. Prvé plenárne zasadnutie nového europarlamentu sa uskutoční v dňoch 17. až 19. júla v Štrasburgu, kde si poslanci zvolia nové vedenie - predsedu, podpredsedov a kvestorov.