Vláda bude rokovať o spustení rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa v Rusovciach

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky (NKP) kaštieľa v Rusovciach by sa mala reálne začať. Avizuje to Úrad vlády SR, ktorý do programu stredajšej (12. 6.) schôdze kabinetu zaradil bod pod názvom Spustenie realizácie rekonštrukcie NKP kaštieľ Rusovce. Vo štvrtok (6. 6.) nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie o zamietnutí námietok voči vyhodnoteniu súťaže na zhotoviteľa rekonštrukcie.