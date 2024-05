AKTUÁLNE Obrovský zvrat v prípade únosu a znásilnenia študentky v Bratislave! Trestné stíhanie zastavili

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar, Facebook )

archívne video

Vyjadrenie prokurátora k prípadu zdravotníka obvineného zo znásilnenia študentky Sone (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Študentku Soňu zdravotník omámil liekmi, uniesol do bytu v Pezinku a znásilnil. Spôsobil jej aj rôzne odreniny a povrchové zranenia, ako aj reznú ranu na pravom boku. Soňu po 26 hodinách, čo zmizla, objavili pred nemocnicou v Petržalke.

Polícia následne zadržala zdravotníka, u ktorého zaistila rôzne dôkazy. Jedným z nich boli aj biologické stopy na kľučke na sťahovanie okien na zadných dverách jeho auta. Tie sa zhodovali s DNA študentky. U zdravotníka okrem toho našli aj injekčné striekačky s ampulkami, dokonca aj ketamín. Lieky mu našli aj v jeho aute. Vyšetrovateľ bratislavskej krajskej kriminálky obvinil vtedy 54-ročného Ivana P. z Bratislavy zo zločinu znásilnenia a prečinu obmedzovania osobnej slobody. Súd vzal obvineného do väzby.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Zvrat vo vyšetrovaní

Po ôsmich mesiacoch však nastal vo vyšetrovaní zvrat a pred súd sa záchranár nepostaví. V prípade zmiznutia študentky v Bratislave zastavili trestné stíhanie. Dôvodom mala byť duševná choroba obvineného Ivana P. Súd vydal predbežný príkaz na jeho umiestnenie do zdravotníckeho zariadenia. Vyplýva to z informácií, ktoré poskytla hovorkyňa bratislavskej krajskej prokuratúry Gabriela Kováčová. Upozornil na to portál tvnoviny.sk.

"Trestné stíhanie bolo uznesením dozorujúcej prokurátorky Krajskej prokuratúry Bratislava zo dňa 29. apríla zastavené a právoplatnosť nadobudlo dňa 22. mája po rozhodnutí nadriadenej prokuratúry o sťažnosti podanej splnomocneným zástupcom poškodenej," uviedla hovorkyňa. Zároveň vysvetlila, že dôvodom rozhodnutia o zastavení trestného stíhania Ivana P. bola skutočnosť, že v čase spáchania skutkov trpel duševnou chorobou, pre ktorú nevedel ovládať svoje konanie a ani rozpoznať nebezpečenstvo svojho protiprávneho konania. "Tento záver vyplynul z vykonaného pomerne rozsiahleho znaleckého dokazovania," doplnila.