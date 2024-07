POCHYBNOSTI okolo prípadu únosu Soni! Rozdielne závery psychiatrov a znalkyne o stave záchranára

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar, Facebook )

BRATISLAVA - Ubehlo už 9 mesiacov, čo Bratislavou otriasol prípad únosu študentky Soni. Tá 10. septembra 2023 zmizla večer cestou z autobusu domov. Po 26 hodinách ju objavili pred nemocnicou v Petržalke v bezvedomí, znásilnenú a intoxikovanú. Na ďalší deň policajti zadržali podozrivého záchranára, no vyšetrovatelia neskôr v jeho prípade zastavili trestné stíhanie. O psychickom stave záchranára, na základe ktorého ho mali poslať do ústavnej liečby, však existujú pochybnosti.

Televízia Markíza má v rukách správu od psychiatrov z nemocnice v Ružinove, kde bol v máji hospitalizovaný obvinený záchranár. Tí dospeli na základe klinického pozorovania a vyšetrenia muža k rozdielnym záverom, ako znalkyňa, ktorá ho vyšetrovala a skúmala.

Konštatujú, že od prijatia záchranára na kliniku mu nepodávali psychiatrickú liečbu s výnimkou šiestich dní v úvode hospitalizácie. „Osoba nespĺňa medicínsku indikáciu na poskytovanie ďalšej ústavnej starostlivosti a je dôvodné predpokladať, že dôvod umiestnenia osoby obvineného v zdravotníckom zariadení pominul,“ uvádza sa v oznámení k stavu pacienta, ktorý má Markíza k dispozícií.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Znalkyňa napriek tomu skonštatovala u obvineného záchranára nepríčetnosť

Tvnoviny uvádzajú, že dokument adresovali lekári z psychiatrickej kliniky Mestskému súdu v Bratislave niekoľko dní pred rozhodovaním o osude obvineného záchranára. „Skutok ako taký trval 25 hodín plus-mínus a v tom čase mal byť nepríčetný podľa záverov znaleckého posudku,“ oznámil v júni dozorová prokurátorka Krajskej prokuratúry Bratislava Soňa Juríčková. ​Trestné stíhanie následne zastavili a záchranára poslala sudkyňa do ochrannej ústavnej liečby.

Znalecký posudok na neho robila psychiatrička Danica Caisová, ktorý ho vyšetrovala niekoľko hodín. Diagnostikovala mu psychiatrickú poruchu a v záveroch konštatuje nepríčetnosť. Sudkyňa teda poslala zdravotníka do ústavnej liečby napriek tomu, že mala dokument od ružinovských psychiatrov pri rozhodovaní k dispozícii.

​„Ak je to pravdou, tak je to žalostné, lebo konštatujú, že nie sú splnené podmienky na to, aby bol držaný v ústavnej starostlivosti a reálne nepotrebuje liečbu ako psychiatrickú a to je potom otázka na súd, ako to vyhodnotili,“ uviedol pre tvnoviny právny zástupca poškodenej Ondrej Urban. Znalkyňa Caisová si však za posudkom stojí, bližšie sa vzhľadom na mlčanlivosť odmietla vyjadriť.

archívne video

Brífing prezidenta Policajného zboru Štefana Hamrana k prípadu 22-ročnej študentky a k hoaxom v súvislosti s nelegálnou migráciou (Zdroj: Topky/Maarty)