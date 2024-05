PRVÉ reakcie politikov na brutálnu nehodu! Šutaj Eštok je na mieste: Vyhasli životy statočných hasičov

(Zdroj: reprofoto FB/Andrej Gabo Gregáč)

Všetky záchranné zložky aktuálne zasahujú pri hrôzostrašnej dopravnej nehode, ktorá sa stala na diaľnici D1. Podľa prvotných informácií tam mali hasiči spolu s políciou zasahovať pri odstavenom horiacom aute. Počas zásahu však do nich vpálil kamión. Hlásia dve obete. Cesta je aktuálne neprejazdná.

(Zdroj: reprofoto FB/Milan Gabriš)

Na mieste je už aj Minister vnútra Slovenskej republiky Martin Šutaj Eštok. "V plnom nasadení a do poslednej chvíle slúžili nám všetkým. Nasadzovali vlastné zdravie a životy, aby ochránili životy a majetky slovenských občanov. Statoční hasiči, ktorí pri výkone svojho povolania zahynuli pri tragickej nehode na diaľnici D1, ostanú pre celé Slovensko navždy hrdinami. Česť ich pamiatke, úprimnú sústrasť ich rodinám," napísal na sociálnej sieti.

Brutálna nehoda zasiahla aj podpredsedníčku vlády a Ministerku hospodárstva SR za stranu HLAS - sociálna demokracia Denisu Sakovú. "Na diaľnici D1 narazil do hasičov a policajtov kamión. Vyzerá to strašne, verím, že to bude lepšie," poznamenala na sociálnej sieti.

Podľa štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Patrika Krauspe tam vyhasli životy dvoch hasičov. "Je mi veľmi ľúto tragédie, ktorá sa stala na diaľnici D1. Pri plnení svojej práce vyhasli životy statočných príslušníkov HaZZ. Vyjadrujem úprimnú sústrasť rodinám, priateľom a kolegom našich zosnulých hrdinov," informoval o tom na sociálnej sieti.

Nehoda zasiahla aj Františka Majerského z KDH. "Pane bože, to je strašná tragédia...," poznamenal na sociálnej sieti.