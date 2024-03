Danko hodil Pellegriniho cez palubu, podporil Harabina! TOTO si myslí politológ: Jeho slová šéfa SNS nepotešia

(Zdroj: Topky/Ramon Leško, Ján Zemiar, archív R.Š.)

Andrej Danko sa vzdal kandidatúru v prospech Štefana Harabina (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

Danko svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že nechce, aby sa trieštili národné sily. S Harabinom bol na takomto kroku dohodnutý pritom už od januára. Ich dohoda spočívala v tom, že slabší sa pred voľbami vzdá v prospech silnejšieho. Danko verí, že Harabin sa do druhého kola môže dostať. Na otázku, či nie je zvláštne, že podporuje Harabina a nie Petra Pellegriniho, odpovedal, že predseda parlamentu a líder Hlasu nemal záujem o podporu SNS.

Pellegrini čelí kritike zo strany Andreja Danka dlhodobo. Predseda SNS tlačil na šéfa parlamentu už v čase, keď sa o kandidatúre Pellegriniho za prezidenta iba špekulovalo a šepkalo v kuloároch. Pellegrini si totiž dával s oznámením finálneho rozhodnutia načas, s čím mal Andrej Danko problém a naliehal, aby Pellegrini už svoje rozhodnutie oznámil. Nakoniec sa rozhodol, že kandidovať bude on sám a označil za politickú chybu, že nekandiduje Robert Fico. "Prezident musí mať určité hodnoty a pre mňa ich pán Pellegrini nezastáva," povedal vtedy na adresu lídra Hlasu. Vyjadril tiež obavy, že by v prezidentskom úrade zradil súčasnú koalíciu. Napriek tomu, že nešlo o jedinú kritiku Danka smerom k Pellegrinimu, šéf Hlasu zostáva ticho. Dankovo rozhodnutie formálne podporiť Harabina a nie Pellegriniho, je už len pomyslenou "čerešničkou na torte."

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Podľa politológa Radoslava Štefančíka svedčí takýto krok Andreja Danka o vysokej miere nedôvery medzi SNS a Hlasom, konkrétne medzi lídrami oboch strán. Poukázal pri tom na to, že aspoň navonok to vyzerá tak, že viac svoju nespokojnosť ukazuje šéf SNS k predsedovi Hlasu, než naopak. „Pritom, práve Andrej Danko by mal byť spokojný s tým, čo v rámci koalície dosiahol a prakticky do konca volebného obdobia už len ticho sedieť v kúte a šúchať nohami,“ dodal.

Dankova podpora smerom k Harabinovi okrem toho zásadne karty zrejme nezamieša. „Ak sa podpora Andreja Danka pohybuje na úrovni 2-3 percent a Štefana Harabina niekde medzi 9-10, znamená to, že Štefan Harabin má teraz väčšiu šancu dosiahnuť dvojciferný výsledok. Na tretinovú podporu, ktorú má každý z dvoch hlavných kandidátov, je to však stále málo. Nielen výsledky parlamentných volieb, ale aj prieskumy verejnej mienky pred prezidentskými voľbami dokazujú, že Andrej Danko je bezvýznamný politik, bez poriadnej dávky legitimity na rozhodnutia, ktoré nominanti SIS silou mocou presadzujú,“ odkázal Štefančík.

Podľa neho však v slovenskej politike platí, že nikdy nehovor nikdy. „Ak by sa polovica voličov Petra Pellegriniho rozhodla v prvom kole zostať doma a približne tretina z druhej polovice hodila hlas Štefanovi Harabinovi, prípadne inému kandidátovi, mohlo by to zatriasť výsledkami prvého kola. Predpokladajme však, že toto sa môže udiať len v teoretickom scenári,“ uzavrel.