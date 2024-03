AKTUÁLNE Danko odstupuje z boja o prezidentský palác! Podporil Štefana Harabina

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - BRATISLAVA – Predseda SNS Andrej Danko odstupuje z boja o prezidentský palác. Oznámil to v pondelok na pôde Slovenskej národnej rady. Svojich podporovateľov žiada, aby svoje hlasy dali v sobotu Štefanovi Harabinovi.

Andrej Danko sa vzdal kandidatúru v prospech Štefana Harabina (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

Danko vysvetlil, že nechce, aby sa národné sily trieštili. S Harabin uzavreli džentlmenskú dohodu ešte v januári. Tá spočívala v tom, že slabší kandidát z prieskumov podporí pred voľbami silnejšieho. "Poznám ho ako principiálneho človeka a viem, že tak, ako ja zastávam isté názory, ich zastáva aj on," uviedol Danko. Zároveň deklaroval, že má mandát od strany, aby Harabina podporil a požiadal o to aj voličov SNS. Danko verí, že Harabin môže postúpiť do druhého kola. Na otázku, či nie je zvláštne, že podporuje Harabina a nie Petra Pellegriniho, odpovedal, že predseda parlamentu a líder Hlasu nemal záujem o podporu SNS.

Štefan Harabin (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Bývalý minister spravodlivosti sa poďakoval za podporu, zároveň ocenil úsilie Andreja Danka zjednocovať národno-vlastenecké sily. "Som za to, aby sme takéto spájanie uskutočnili aj voľbami do Európskeho parlamentu," uviedol. Deklaroval zároveň, že do volieb ide s jasným cieľom - vyhrať ich. Označil sa za mierového prezidentského kandidáta a avizoval jasne vyhranený postoj smerom k vojne na Ukrajine a geopolitickej budúcnosti Slovenska v prípade svojho zvolenia. "Ak vyhrám prezidentské voľby, žiadny slovenský vojak nepôjde na Ukrajinu, ani jeden náboj, ani jeden cent nepôjde na Ukrajinu. Na Slovensko nepríde ani jeden migrant a ani jeden cudzí vojak na Slovensku nebude," dodal. "Budem presadzovať, aby Slovensko získalo status neutrality," dodal.

Možné odstúpenie Danka z prezidentských volieb v prípade, "ak trendy v predvolebných preferenciách nebudú dobré", avizovala strana SNS už pred časom.

Prvé kolo prezidentských volieb sa uskutoční už najbližšiu sobotu, prípadné druhé kolo následne dva týždne po prvom kole, 6. apríla. V prieskumoch sa Štefan Harabin už dlhodobo objavuje na teťom mieste za favoritmi volieb Petrom Pellegrinim a Ivanom Korčokom. Andrej Danko oproti tomu má v posledných prieskumoch okolo 3 percent.

V sobotu si tak oprávnení voliči môžu vybrať z desiatich kandidátov na prezidenta SR. Sú nimi Patrik Dubovský, Krisztián Forró, Štefan Harabin, Ivan Korčok, Marian Kotleba, Ján Kubiš, Igor Matovič, Milan Náhlik, Peter Pellegrini a Róbert Švec.