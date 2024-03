Michelko hovorí o neobjektivite RTVS: Gröhling zas o návrate do socializmu

(Zdroj: TASR/Jakub Kotian/Martin Baumann)

BRATISLAVA - Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) je neobjektívna a vníma to aj značná časť divákov. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to uviedol predseda parlamentného výboru pre kultúru a médiá Roman Michelko (SNS). Predseda SaS Branislav Gröhling upozornil, že zmeny v zákone o RTVS z dielne rezortu kultúry vracajú televíziu do tvrdého socializmu.

"Silné a nezávislé médiá musia byť kreované tak, aby boli objektívne, nestranné a vyvážené," zdôraznil Michelko. To podľa neho RTVS aktuálne nie je. Pripomenul tiež, že aj koalícia s SaS v minulosti zasahovala do zmien v RTVS. "Zlikvidovali verejnoprávnosť čisto účelovým spôsobom," uviedol s tým, že dnes im to rovnakí ľudia vyčítajú. Gröhling poznamenal, že návrh zmien týkajúcich sa RTVS je neprípustný. "Ide urobiť koniec RTVS tak, ako ju poznáme a bude to vládna propagandistická televízia," podotkol.

archívne video

Poslanci zo SaS o zmenách v RTVS: Podávame hromadnú pripomienku, odkazujú (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Gröhling po sobotňajšom (16. 3.) zvolení za nového predsedu strany SaS priblížil, že nad spoluprácou s Progresívnym Slovenskom absolútne neuvažuje. Môžu však podľa neho spolu vládnuť. "Nevidím dôvod, prečo by každá jedna vláda musela byť vláda nejakých troch alebo štyroch subjektov," avizoval. Pre Michelka je predstava dvojkoalície SaS a PS takmer nulová. "To naozaj takto nebude," uviedol s tým, že toľko liberálov na Slovensku nie je.