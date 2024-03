Medzi slovenské banky zavíta nový hráč: Žiadne pobočky ani vybavovačky! Všetko nájdete v aplikácii

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA – Do zoznamu slovenských poskytovateľov bankových služieb by mal už onedlho zavítať nový hráč. Svoje miesto si presadila už u našich Českých susedov, keď v roku 2023 finančná skupina Partners uviedla na trh Partners Banku. Oproti svojim konkurentom však ponúka u nás nevídanú novinku. Tri balíčky, ktoré banka svojim klientom ponúka si tak môžete spravovať jednoducho a z pohodlia domova len cez mobilnú aplikáciu.

Boris Kollár a Milan Krajniak k aktuálnej situácii s bankami. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Tri balíčky, ktoré banka ponúka – osobný, partnerský a rodinný, sú kombináciou bežných a sporiacich účtov. Ako píše portál Web Noviny, banka je len mobilná, celá správa vášho bankového účtu tak leží v prehľadnej mobilnej aplikácii. Cezhranične svoje služby plánujú poskytovať aj u nás, dočkať by sme sa mali už v budúcom roku.

Expanzia by podľa predstaviteľov Partners mala prebiehať rýchlo. Už v máji a apríli plánujú poskytovať poradenské bankovníctvo či prepojenie bežných účtov iných bánk s prehľadom platieb, priblížil generálny riaditeľ Partners Banky Marek Ditz.

(Zdroj: Getty Images)

Nový hráč má veľké plány

Banka sa so svojimi plánmi rozhodne neprezentuje skromne, už v tomto roku majú záujem o získanie 80-tisíc klientov, ktorí by do ich rúk súhrnne vložili 395 miliónov eur. Svoje služby tak plánujú v prvom kole ponúkať klientom poradenskej siete finančnej skupiny Partners. Prístupné by však mali byť aj pre nových klientov. Tým stačí obrátiť sa na niektorého z poradcov, alebo navštíviť pobočku Partners. S príchodom apríla však plánujú poskytnúť aj možnosť založenia účtu online.

Celé fungovanie svojho účtu tak budete vedieť ovládať na jednom mieste, prostredníctvom prehľadnej appky. „Na jednom mieste si môže nastaviť platbu alebo získať informácie o stave svojich investícií. Aplikácia tiež klienta včas upozorní na blížiace sa výročie poistnej zmluvy, napríklad pri poistení majetku alebo auta, a priamo porovná ponuky na trhu. Klient si potom môže priamo v aplikácii dohodnúť nové poistenie s novou poisťovňou,“ vysvetlil spoluzakladateľ Partners petr Borkovec.

(Zdroj: Getty Images)