Plesová sezóna sa blíži, preto sme sa pozreli na to, ako dokážete hravo premeniť daily look na dokonalý večerný glam. Šikovná a talentovaná make-up artistka Veronika Vargová nám vybrala v dm drogerie markt skvelé produkty, s ktorými to hravo zvládnete aj doma. Verte, že výsledok bude stáť za to.