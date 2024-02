Odvodovú úľavu by si podľa Takáča zaslúžil celý sektor pôdohospodárstva

Richard Takáč (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - I keď vplyv odpustenia časti odvodov pre vybraných poľnohospodárov a potravinárov nie je možné presne vyčísliť, minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) si myslí, že takúto pomoc od štátu by si zaslúžil celý sektor pôdohospodárstva. Minister to povedal v nedeľňajšej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. Poslanec Marián Čaučík (KDH) by však privítal vyhodnotenie tejto pomoci.

"Keby bolo na mne, ja podporím celý sektor poľnohospodárstva a potravinárstva nejakou zvýhodnenou odvodovou úľavou," povedal Takáč. Odvodová úľava platila od leta minulého roka a v súčasnosti je v parlamente návrh na jej predĺženie a rozšírenie. I keď podľa ministra nie je možné presne vplyv znížených odvodov na zdražovanie potravín vyčísliť, je podľa neho dôležitá kontrola marží vo všetkých vertikálnych reťazcoch od poľnohospodárov cez potravinárov až po obchod. Takáč pripomenul aj otázku potravinovej bezpečnosti Slovenska, keď podiel slovenských výrobkov na pultoch je iba okolo 40 %, no napríklad v susednom Maďarsku je to dvojnásobok.

archívne video

Pevne verím, že sa nám podarí zvýšiť sebestačnosť aj v ďalších segmentoch, tvrdí Richard Takáč (Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa)

Čaučík je v otázke pozitívneho efektu nižších odvodov na potravinovú infláciu opatrný a od vlády poslanec očakáva predloženie komplexnej analýzy. Zároveň si myslí, že by sa do kontroly mal zapojiť aj Protimonopolný úrad SR podobne, ako to bolo v susednom Česku. Súhlasí s Takáčom, že pokiaľ sa odpustenie časti odvodov ukáže ako dobré opatrenie, mali by ho dostať všetci poľnohospodári a potravinári.

Vyplácania poľnohospodárov

Politici sa dotkli aj problémov s vyplácaním priamych podpôr poľnohospodárom, ktorí doteraz dostali iba menšiu časť očakávaných platieb. Podľa Takáča ide o dlhodobý problém, ktorý sa ťahá už od roku 2020 a vyvrcholil v súčasnosti, keď sa dostali do platnosti nové pravidlá EÚ. Čaučík oponoval, že problémy na Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA), ktorá platby rozdeľuje, boli už dávnejšie. Podľa Takáča ale napríklad v roku 2019 dostali farmári platby štandardne.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Minister pripomenul, že aj v čase zlých verejných financií vláda vyčlenila pre pôdohospodárov 76 miliónov eur. Časť z týchto financií by mala byť použitá na zelenú naftu, v hre je viacero projektov pomoci napríklad pre včelárov. Nespokojnosť poľnohospodárov, ktorí protestujú proti pravidlám EÚ aj jednotlivých štátov v celej Európe, je podľa Takáča oprávnená. Dodal, že pokiaľ by slovenskí farmári chceli protestovať, on sám bude na čele týchto protestov.