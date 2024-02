Čerpanie prostriedkov pre miestne akčné skupiny čaká náprava, avizuje Richard Takáč

Richard Takáč (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Pri čerpaní eurofondov pre miestne akčné skupiny (MAS) príde k náprave. Uviedol to na brífingu po stredajšom výjazdovom rokovaní vládneho kabinetu v Michalovciach minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD).

VIDEO Minister pôdohospodárstva Takáč o priamych platbách pre pôdohospodárov

Minister pôdohospodárstva Takáč o priamych platbách pre pôdohospodárov (Zdroj: TASR/Roman Hanc)

"Chcem samosprávy uistiť, že pri MAS dôjde k náprave, k naštartovaniu procesov tak, aby väčšinou tie menšie obce dokázali čerpať a využiť tieto pre nich dosť veľké finančné prostriedky," spresnil.Poznamenal, že obce a mestá majú veľké problémy s MAS z pohľadu projektov, výziev cez Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA). "U nás na Slovensku sme asi na úrovni 7 až 8 % čerpania týchto finančných prostriedkov. Diskutujeme reálne o tom, že budúci rok sa to bude musieť skončiť," zdôraznil.

Richard Takáč (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Neschopnosťou predchádzajúcich vlád sme sa dostali do stavu, že hasíme na jednotlivých inštitúciách a napríklad aj na PPA to, aby sme nieže desiatky, ale stovky miliónov eur nemuseli vracať naspäť do Bruselu, lebo sa nedokázali prostriedky čerpať," povedal.

Oznámil, že jednak v štátnom podniku Lesy SR a aj na Slovenskom pozemkovom fonde (SPF) sa vykonáva analýza "nezmyselných zmien organizačnej štruktúry", ktorými sa zrušili v niektorých regiónoch pracoviská spomínaných organizácií. "Je na nás, aby sme tieto veci zanalyzovali, a pokiaľ bude potrebné vrátenie týchto regionálnych pracovísk, tak to spravíme, a to jednak pri štátnych lesoch a jednak pri SPF," podčiarkol."Riešili sme aj so starostami a primátormi problémy týkajúce sa SPF, ktorý z pohľadu pozemkov pre obce, mestá, samosprávy je nefunkčný. Tam hľadáme cestu a myslím si, že v blízkej dobe nájdeme spôsob, ako problémy na SPF pre samosprávy vyriešime," dodal agrominister.