Agrominister Takáč by mal zvolať okrúhly stôl poľnohospodárov, tvrdí Hlina

Alojz Hlina (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) by nemal rozdeľovať poľnohospodárov na "dobrých" a "pomýlených". Uviedol to v utorok na brífingu poslanec Národnej rady (NR) SR Alojz Hlina (SaS) v súvislosti s pondelkovými (19. 2.) protestami malých farmárov a gazdov. Minister by mal podľa neho zvolať okrúhly stôl, kde by sa diskutovalo o problémoch agroodvetvia.