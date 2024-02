Rusko len ako zastávka! Boráros a Clash of the Stars? Bez váhania prezradil meno ideálneho súpera

Kontroverzná česká organizácia si medzi fanúšikmi získava čoraz väčšiu popularitu, a to neuniká ani pozornosti profesionálnych bojovníkov. Mnohí tak dostávajú otázku, či by si vedeli predstaviť účinkovanie v Clash of the Stars. Zatiaľ čo niektorí sú jasne proti, iným by to nerobilo žiadny problém. Práve do tej druhy skupiny patrí aj Gábor Boráros (20-10-1). S kým by si to rád rozdal?