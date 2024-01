Poslanci pokračujú v diskusii o novele Trestného zákona

NRSR (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

BRATISLAVA - Poslanci pokračujú v rokovaní na šiestej schôdzi Národnej rady (NR) SR. V úvode 24. rokovacieho dňa pokračovali v diskusii o novele Trestného zákona v prvom čítaní. Počas dňa by mali rozhodnúť aj o tom, či ju posunú do druhého čítania.

Poslanci o novele rokujú v skrátenom legislatívnom konaní. Rozprava k návrhu na skrátené konanie trvala tri týždne, pretože sa opozícia vo veľkom počte hlásila do diskusie. Vo štvrtok (25. 1.) vládni poslanci presadili, že diskusia v prvom čítaní bude trvať 20 hodín. Koalícia to odôvodňuje tým, že už v rozprave k skrátenému konaniu sa poslanci vyjadrovali k obsahu zákona. Opozícia to odmieta.