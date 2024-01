Mliečne výrobky s proteínom prešli testom: Výsledky vás nepotešia! Klamanie a viac cukru ako bielkovín

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Každý človek, ktorý športuje a chce zdravo žiť, sa snaží svoj životný štýl pretaviť aj do stravy. Proteínové prášky a tyčinky sú na trhu dlhodobo, no veľký "boom" už pred istým časom zaznamenali mliečne výrobky s obsahom proteínu. Značky jeho obsah umiestňujú na obaly produktov veľkými písmenami a predbiehajú sa, kto má v produkte väčší podiel bielkovín a neboja sa ani dvíhať ceny. A práve na tieto produkty sa zamerala spotrebiteľská organizácia dTest.

V posledných rokoch sa popri obvyklých jogurtoch alebo pudingoch objavujú podobné výrobky sľubujúce vysoký obsah proteínu, čiže bielkovín. Spotrebiteľská organizácia dTest poslala do laboratória 16 takýchto výrobkov z kategórie jogurtov, dezertov a skyrov, z ktorých väčšinu je možné kúpiť aj na Slovensku. Každá z kategórií vyniká niečím iným a tak si každý môže vybrať, čo mu bude najviac vyhovovať. Správna voľba však nemusí byť jednoduchá. Nie všetky výrobky totiž obsahujú to, čo sľubujú.

Do testovania zaradili okrem jogurtov, pudingov a tvarohu aj skyr

Základom mliečnych proteínových výrobkov je obyčajný jogurt, puding alebo tvarohový dezert, do ktorého je pridaná bielkovina naviac. Výrobcovia najčastejšie používajú bežné mliečne bielkoviny, ktoré sú základom tvarohu a syrov, pri niektorých testovaných produktoch sa laboratórium stretlo aj so srvátkovými. „Do nášho výberu sme zaradili aj skyr. Tento špeciálny kvasený mliečny výrobok z Islandu sa výrobou aj vlastnosťami pohybuje na hranici medzi tvarohom a jogurtom, preto je na bielkoviny bohatý prirodzene,“ vysvetľuje šéfredaktorka časopisu dTest Hana Hoffmannová.

(Zdroj: gettyimages.com)

Kľúčom pre výber 16 testovaných vzoriek bol jasný odkaz na bielkoviny v názve. Do laboratória sa tak dostalo sedem vanilkových a ovocných dezertov, štyri prevažne jahodové jogurty a pätica skyrov. „Iba skyry sme nakupovali podľa ich mena, nie podľa zmienky o bielkovine,“ upresňuje Hana Hoffmannová voľbu výrobkov.

Zisťovali množstvo bielkovín

Množstvo bielkovín bolo logicky tým prvým, čo sa v laboratóriu zisťovalo. Mliečna vyhláška kategóriu proteínových výrobkov nepozná, takže na ne nekladie žiadne špeciálne požiadavky. Vzorky sa tak predovšetkým porovnávali medzi sebou: „Najvyššiu porciu bielkovín ponúkli dezerty, v priemere 9,7 g/100 g výrobku, druhé miesto potom patrilo jogurtom s 8,6 g/100 g a posledné miesto obsadili skyry – v priemere s 7,6 g/100 g,“ vymenováva šéfredaktorka Hoffmannová.

Vôbec najväčšiu nálož bielkovín v balení ponúkol dezert Lidl/Pilos High Protein Quark Strawberry, a to 23,7 g. Naopak, najmenej bielkovín nameralo laboratórium vo výrobku z Bohušovickej mliekarne Skyr islandská tradícia jahoda – celkovo 9,6 gramov v 130 gramovom balení.

(Zdroj: Getty Images)

Pri dTeste ich zaujímalo nielen to, koľko ich výrobky obsahujú, ale aj to, akým pomerom sa bielkoviny podieľajú na celkovej energetickej hodnote výrobkov. "Bohužiaľ sme sa dozvedeli aj to, že sa pri mnohých výrobkoch nemožno spoľahnúť na presnosť nutričných tabuliek. Päť testovaných vzoriek totiž obsahovalo výrazne menej bielkovín, než podľa tabuliek mali mať," konštatuje dTest.

Spomínaný bohušovický skyr sa spolu s výrobkami Lidl/Pilos Skyr Jahoda a Bohušovická mliekareň Protein Jahoda nezmestili ani do tolerovanej 20 % odchýlky údajov uvedených na obale. Všetky tieto výrobky tak získali nedostatočnú známku, pretože pri nich prišlo ku klamaniu spotrebiteľa.

Viac cukru ako bielkovín

Nepríjemné prekvapenie čakalo aj pri nameraných hodnotách obsahu cukru. „Ukázalo sa, že niektoré výrobky obsahujú viac cukru ako bielkovín. Dezert Bohušovickej mliekarne Protein Jahoda obsahoval v celom balení len 10,8 g bielkovín, ale 19,3 gramov cukru,“ upozorňuje Hoffmannová z dTestu.

(Zdroj: Getty Images)

„Menší podiel cukru bol potom pri niekoľkých testovaných výrobkoch kompenzovaný umelými sladidlami. Podľa nás je však lepšou cestou k zníženiu príjmu cukru privykanie na menej sladkú chuť, náhradné sladidlá za ideálny prostriedok nepovažujeme," uvádza dTest. Dobrý dojem urobili výrobky Lidl/Pilos Skyr Jahoda a Bohušovická mliekareň Protein Vanilka. Pri týchto sa aj bez pomoci náhradných sladidiel podarilo nastaviť receptúru tak, aby obsahovali viac bielkovín ako cukru.

Pri výrobku Zozz Protein našli len desiatky tisíc mikroorganizmov, vyhlášku tým však neporušili

Po senzorickom hodnotení, ktoré vo všeobecnosti dopadlo dobre, sa laboratórium zameralo ešte samostatne na jogurty a skyry. „Keďže ide o fermentované mliečne výrobky, nechali sme špecialistov spočítať, koľko ukrývajú mikroorganizmov. Podľa vyhlášky má byť v grame jogurtu aspoň desať miliónov baktérií streptokokov a laktobacilov. Pri výrobku Zott Protein Yogurt Product Strawberry sa našli len desiatky tisíc," informuje Hoffmannová.

K porušeniu vyhlášky však nedošlo, pretože podľa oficiálneho názvu nejde o jogurt, ale o jogurtový výrobok. A pre ten vyhláška neplatí. "Opäť sa tak potvrdilo, že je potrebné čítať obaly a etikety veľmi dôkladne,“ uzatvára Hana Hoffmannová za dTest. Kompletné výsledky testu mliečnych proteínových výrobkov vrátane všetkých kategórií nájdete na webe dTest.